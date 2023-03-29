В Бразилии могильщики нашли женщину, заживо замурованную в гробнице (фото)

Сотрудники кладбища вызвали полицию после того, как заметили заложенную кирпичами и цементом свежую могилу с пятнами крови.

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Полиция Бразилии освободила 36-летнюю женщину, которая подверглась нападению и была заживо замурована в могиле. Сотрудники муниципального кладбища Висконде-ду-Риу-Бранку в штате Минас-Жерайс утром 28 марта услышали крики о помощи. Об этом сообщает The Mirror.

Могильщики вызвали полицию после того, как заметили заложенную кирпичами и цементом свежую могилу с пятнами крови.

Прибывшие на место полицейские услышали крики о помощи и открыли гробницу. Затем пострадавшую с травмами головы доставили в местную больницу.

"Несмотря на то, что район, где произошел инцидент, частично закрыт и усилены меры безопасности, появления нежелательных лиц продолжаются, в основном со стороны наркопотребителей", — говорится в заявлении муниципалитета Висконде-ду-Риу-Бранку.

Кладбище в Бразилии

По словам женщины, двое мужчин в масках отвели ее на кладбище, где избили и замуровали в могиле. Полиция описала пострадавшую как наркопотребительницу и сообщила, что она хранила наркотики тех, кто на нее напал, но "потеряла" их.

В качестве мотива также высказывается версия о споре из-за огнестрельного оружия. Правоохранители установили личности нападавших, ведутся поиски. Неизвестно, сколько времени женщина провела в могиле.

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