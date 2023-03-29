У Бразилії могильники знайшли жінку, заживо замуровану у гробниці (фото)

Співробітники цвинтаря викликали поліцію після того, як помітили закладену цеглою та цементом свіжу могилу з плямами крові.

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Поліція Бразилії звільнила 36-річну жінку, яка зазнала нападу і була замурована в могилі. Співробітники муніципального цвинтаря Вісконде-ду-Ріу-Бранку у штаті Мінас-Жерайс зранку 28 березня почули крики про допомогу. Про це повідомляє The Mirror.

Могильники викликали поліцію після того, як помітили закладену цеглою та цементом свіжу могилу з плямами крові.

Поліцейські, що прибули на місце, почули крики про допомогу і відкрили гробницю. Потім постраждалу з травмами голови доправили до місцевої лікарні.

"Незважаючи на те, що район, де стався інцидент, частково закрито та посилено заходи безпеки, появи небажаних осіб продовжуються, в основному з боку наркоспоживачів", — йдеться у заяві муніципалітету Вісконде-ду-Ріу-Бранку.

Кладовище у Бразилії

За словами жінки, двоє чоловіків у масках відвели її на цвинтар, де побили та замурували у могилі. Поліція описала постраждалу як наркоспоживачку та повідомила, що вона зберігала наркотики тих, хто на неї напав, але "втратила" їх.

Як мотив також висловлюється версія про суперечку через вогнепальну зброю. Правоохоронці встановили особи нападників, ведуться пошуки. Невідомо, скільки часу жінка провела в могилі.

Раніше повідомлялося, що археологи знайшли римське святилище у швейцарських Альпах. На місці, де турист виявив монету часів Римської Імперії, проводять розкопки.

Нагадаємо, що дослідники виявили скелети понад 100 немовлят часів Стародавнього Риму. Під час недавніх розкопок знайшли старовинні монети, гончарні вироби та інші артефакти.