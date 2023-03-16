Римське святилище в швейцарських Альпах: що виявили археологи

У швейцарських Альпах ведуть розкопки на місці, в якому турист виявив монету часів Римської Імперії. Відкриття відбулося під час підйому на пік Аммертенхорн.

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Після повідомлення в місцевий археологічний підрозділ, на місці знахідки розпочалися розкопки. Під час дослідження археологи виявили артефакти, які, ймовірно, принесли в дар богам. Вчені вважають, що це місце мало релігійне значення, повідомляють Arkeonews.

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З моменту виявлення знахідки, археологи провели два сезони розкопок, які в сумі принесли близько ста монет Римської Імперії, датованих I-V століттями нашої ери. Найстарішою є монета часів Тиберія, датована 22-30 рр. н.е., а наймолодшою — часів Аркадія, правителя Візантії 395-408 рр. н.е.

Окрім монет, дослідники виявили римську фібулу, шматок бронзової дошки та цвяхи з римських сандалій. Як кажуть дослідники, знахідки часів Римської Імперії не є великою рідкістю в Альпах, проте це місце є унікальним.

"Інколи в Альпах ми знаходимо поодинокі римські монети, але це місце незвичайне через кількість монет і розташування, — сказала Регула Гублер, керівниця наукового проєкту дослідження. — Найчастіші знахідки — монети, фібули — на гірських перевалах. Однак це місце знаходиться далеко від людського житла, як сьогодні, так і в римські часи, на висоті 2590 метрів над рівнем моря, і точно не перевал".

Окрім монет, дослідники виявили римську фібулу, шматок бронзової дошки та цвяхи з римських сандалій Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Через велику концентрацію артефактів та незвичайне розміщення, дослідники вважають, що це місце колись мало релігійне значення й сюди часто йшли паломники.

"Ми лише на початку дослідження, але ми вважаємо, що це святе місце, куди люди ходили, щоб внести вотивні жертви — головним чином монети, а також інші предмети — просячи у божеств щось або дякуючи їм, — сказала Гублер. — Я думаю, це було свого роду паломництво".

Також дослідники припускають, що це місце могло мати релігійне значення через поширеність гірських кристалів Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Близько за 20 кілометрів від цього місця розташоване місто Тун, в якому є кілька римських храмів. В одному з них є надпис, який, як вважають археологи, розповідає про жіночих альпійських божеств. Також дослідники припускають, що це місце могло мати релігійне значення через поширеність гірських кристалів.

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