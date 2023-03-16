Римское святилище в швейцарских Альпах: что нашли археологи

В швейцарских Альпах ведут раскопки на месте, где турист обнаружил монету времен Римской Империи. Открытие состоялось при подъеме на пик Аммертенхорн.

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После сообщения в местное археологическое подразделение на месте находки начались раскопки. В ходе исследования археологи обнаружили артефакты, вероятно, принесенные в дар богам. Ученые считают, что это место имело религиозное значение, сообщают Arkeonews.

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С момента обнаружения находки археологи провели два сезона раскопок, которые в сумме принесли около ста монет Римской Империи, датируемых I-V веками нашей эры. Самая старая монета времен Тиберия, датированная 22-30 гг. н.э., а самая молодая — времен Аркадия, правителя Византии 395-408 гг. н.э.

Кроме монет, исследователи обнаружили римскую фибулу, кусок бронзовой доски и гвозди из римских сандалий. Как говорят исследователи, находки времен Римской Империи не являются большой редкостью в Альпах, однако это место уникально.

"Иногда в Альпах мы находим одиночные римские монеты, но это место необычно из-за количества монет и расположения, — сказала Регула Гублер, руководитель научного проекта исследования. — Самые частые находки — монеты, фибулы — на горных перевалах. Однако это место находится далеко от человеческого жилья, как сегодня, так и в римское время, на высоте 2590 метров над уровнем моря, и точно не перевал".

Кроме монет, исследователи обнаружили римскую фибулу, кусок бронзовой доски и гвозди из римских сандалий Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Из-за большой концентрации артефактов и необычного размещения исследователи считают, что это место когда-то имело религиозное значение и сюда часто шли паломники.

"Мы только в начале исследования, но мы считаем, что это святое место, куда люди ходили, чтобы принести вотивные жертвы — главным образом монеты, а также другие предметы — прося у божеств что-то или благодаря их, — сказала Гублер. — Я думаю, это было своего рода паломничество".

Также исследователи предполагают, что это место могло иметь религиозное значение из-за распространенности горных кристаллов Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Около 20 километров от этого места расположен город Тун, в котором есть несколько римских храмов. В одном из них есть надпись, которая, как считают археологи, рассказывает о женских альпийских божествах. Также исследователи предполагают, что это место могло иметь религиозное значение из-за распространенности горных кристаллов.

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