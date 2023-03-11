Погибли дети: в Бразилии поезд столкнулся со школьным автобусом

В автобусе на момент столкновения находились 25 детей. К сожалению, среди школьников есть жертвы, сообщили в Daily Mail.

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ДТП произошло в южном бразильском штате Парана в населенном пункте Джандайя-со-Сул, когда автобус вез детей в школу. Об этом сообщает Daily Mail.

В момент столкновения в школьном транспорте находились 25 детей. Двое из них – две девочки 11 и 15 лет, погибли на месте. Пятеро учащихся и один учитель получили травмы.

В результате удара четверо пассажиров вылетели из автобуса. На месте работали следователи, которые выясняли, не двигался ли автобус или поезд с завышенной скоростью.

Гражданская полиция Jandaia so Sul опросила водителя автобуса. Он сообщил, что не заметил поезда.

"Он подтвердил, что не видел приближающегося поезда и даже не слышал ни одного звука, даже после того, как на противоположной стороне улицы остановилась машина", — сказал начальник полиции Карлос Паравиди.

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