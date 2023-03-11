Загинули діти: у Бразилії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом

У автобусі на момент зіткнення перебували 25 дітей. На жаль, серед школярів є жертви, повідомили в Daily Mail.

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ДТП сталася у південному бразильському штаті Парана у населеному пункті Джандайя-со-Сул, коли автобус саме віз дітей до школи. Про це повідомляє Daily Mail.

На момент зіткнення в шкільному транспорті перебували 25 дітей. Двоє з них — дві дівчинки 11 та 15 років, загинули на місці. П’ятеро учнів і один вчитель отримали травми.

Внаслідок удару четверо пасажирів вилетіли з автобуса. На місці працювали слідчі, які з'ясовували, чи не рухався автобус, чи потяг із завищеною швидкістю.

Цивільна поліція Jandaia so Sul опитала водія автобуса. Він повідомив, що він не помітив поїзда.

"Він підтвердив, що не бачив поїзда, який наближався, і навіть не чув жодного звуку, навіть після того, як на протилежному боці вулиці зупинилася машина", — сказав начальник поліції Карлос Паравіді.

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