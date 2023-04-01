Бджола вбила спортсмена у Бразилії: як це сталося (фото)

Під час тренування Уолдонілтон де Андраде Рей проковтнув комаху. Мабуть, бджола вжалила його, що викликало сильну алергічну реакцію. Чоловік помер у лікарні через 21 день.

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У Бразилії під час тренування спортсмен Уолдонілтон де Андраде Рей загинув після того, як бджола залетіла йому до рота. Він проковтнув комаху, і, швидше за все, був вжалений нею, що призвело до виникнення алергічної реакції. Про це розповідає The Mirror.

43-річний чоловік вів групу велосипедистів біля пляжу Понта-Негра, неподалік містечка Манаус, Бразилія, коли стався інцидент.

Під час тренування спортсмен проковтнув бджолу. Ймовірно, вона вжалила його, що спричинило сильну алергічну реакцію. Чоловік помер у лікарні через 21 день.

За словами його сестри Розілени Рейс, він мав невеликий шанс на порятунок, якби йому дали кисень і надали медичну допомогу протягом перших трьох хвилин після укусу. Чоловік був надто далеко, щоб добре оснащені служби порятунку змогли вчасно дістатися до нього. Він провів 20 хвилин, відчайдушно борючись за дихання, перш ніж нарешті прибули медики.

23 березня лікарі оголосили, що Уолдонілтон помер Фото: колаж Фокус

"Поруч не було жодної допомоги, ні медичного центру, ні лікарні. Максимум, що було доступно, це база пожежної служби, на якій не було чергового лікаря", — розповіла сестра.

Поки люди шукали допомогу, на місце події прибув сержант місцевої пожежної частини, який встиг урятувати постраждалого до прибуття парамедиків.

Після цього чоловіка терміново доставили в службу невідкладної допомоги Джовентіна Діаса, розташовану трохи більше ніж за п'ять миль від місця події. Звідти його перевезли до іншої лікарні та помістили до реанімації. 23 березня лікарі оголосили, що Уолдонілтон помер.

Раніше Фокус писав, що у Бразилії потяг зіштовхнувся зі шкільним автобусом. У маршрутці на момент зіткнення було 25 дітей. На жаль, серед школярів є жертви.

Також повідомлялося, що в Бразилії могильники знайшли жінку, живцем замуровану в гробниці. Співробітники цвинтаря викликали поліцію після того, як помітили закладену цеглою та цементом свіжу могилу з плямами крові.