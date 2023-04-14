Жінка провела 500 днів у печері на глибині 70 метрів, встановивши світовий рекорд (відео)

Альпіністка Беатріс Фламіні взяла участь у проєкті "Печера часу". Вона не спілкувалася з людьми протягом півтора року. За її фізичним та психологічним здоров'ям постійно стежила команда вчених.

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В Іспанії спортсменка Беатріс Фламіні провела 500 днів у печері під Гранадою, що розташована на глибині 70 метрів, без жодного контакту із зовнішнім світом. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що елітна спортсменка й альпіністка, за словами її команди підтримки, побила світовий рекорд за найдовшим часом перебування в печері у ході експерименту, за яким уважно стежили вчені. Вони вивчали психічні та фізичні наслідки перебування в екстремальних умовах. Їй було 48 років, коли вона увійшла до печери, і вона відсвяткувала два дні народження на самоті під землею.

Беатріс Фламіні спустилася до печери в гірському масиві Сьєрра-Невада 20 листопада 2021 року в межах наукового експерименту. В печері була електрика, а сама спортсменка отримувала їжу та воду. Однак їй було заборонено отримувати будь-які повідомлення ззовні. Під час її перебування в печері вона займалася читанням книг із філософії, спелеології, а також творів Жюля Верна та Фрідріха Ніцше.

Жінка описала свій досвід як "чудовий і неперевершений", додавши, що час пролетів непомітно Фото: Marca

Через півтора року жінка вперше вийшла на світло в темних окулярах, несучи своє обладнання та широко всміхаючись. Її зустрічали журналісти й група підтримки. Вона описала свій досвід як "чудовий і неперевершений", додавши, що час пролетів непомітно.

"Коли вони прийшли за мною, я спала. Я подумала, що щось трапилося. Я сказала: "Вже? Звісно, ні". Я ще не закінчила свою книгу", — розповіла альпіністка.

Жінка через тривалу ізоляцію зіткнулася зі втратою відчуття часу й дезорієнтацією. Наразі їй необхідно пройти медичне обстеження для оцінки стану здоров'я та виявлення можливих нейропсихологічних змін.

"Я провела там півтора року. Дозвольте мені прийняти душ, і ми побачимося пізніше на пресконференції", — сказала Фламіні журналістам після виходу з печери.

Раніше рекорд із тривалості ізоляції від навколишнього світу належав сербському спелеологу Мілутіну Вельковичу, який провів у печері цілих 463 дні.

Раніше Фокус писав, що бджола вбила спортсмена в Бразилії. Під час тренування Волдонілтон де Андраде Рей проковтнув комаху. Ймовірно, бджола вжалила його, що викликало сильну алергічну реакцію.

Також повідомлялося, що американка на 9-му місяці вагітності пробігла 1,6 км за п'ять хвилин. Макенна Майлер побила свій власний рекорд, який встановила, будучи вагітною вперше. Спортсменка покращила свій результат на вісім секунд.