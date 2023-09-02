"Это как ремонт дорог": герцогиня жалуется на жизнь в 200-комнатном замке (фото)

Элизабет Херли и Хью Грант посещали этот роскошный дом во время шумных вечеров караоке, а Дэвид Бекхэм с женой Викторией брали своих детей на выходные.

Герцогиня Ратлендская, живущая в замке Бельвуар вместе со своим бывшим мужем, рассказала о том, с какими трудностями она сталкивается, пытаясь поддерживать свой шикарный дом в надлежащем состоянии. Об этом пишет Daily Star.

Богатая 59-летняя герцогиня Эмма Мэннерс жалуется на трудности, связанные с попытками "сохранить живой, дышащий объект наследия, наполненный старинными, дорогими и зачастую хрупкими предметами". Замок Бельвуар, расположенный недалеко от Грэнтэма, в графстве Линкольншир (Великобритания), имеет 200 комнат. Женщина делит его со своим бывшим мужем, герцогом Ратлендским, который был показан в фильме "Корона"

Британка утверждает, что за прошедшие годы они потратили на крышу площадью в два акра более 600 000 фунтов стерлингов, но это напоминает им дорожные работы. Стоит только завершить один участок, как тут же возникает другая проблема.

Герцогиня утверждает, что за прошедшие годы они потратили на крышу площадью в два акра более 600 000 фунтов стерлингов Фото: WireImage

Среди других проблем — заражение молью и "износ" от сотен посетителей, заглядывающих сюда каждый день.

"Всегда возникает новая, часто совершенно неожиданная проблема, которую необходимо решить", — добавила она.

Герцогиня отметила, что уборка замка — это "огромный процесс". Стоимость работ по консервации ковров и ковровых покрытий в парадных покоях (390 тыс. фунтов стерлингов), китайских обоев с шелковой росписью (420 тыс. фунтов стерлингов) и гобеленов XVII века (650 тыс. фунтов стерлингов) была "на порядок выше" от того что ожидалось.

В замке работает много сотрудников и волонтеров Фото: Historic Houses

В замке работает много сотрудников и волонтеров, но на этой неделе герцогини пришлось просить прощения перед экспертами по сохранению наследия после того, как на видеозаписи было показано, как уборщица использовала полироль для металла на письменном столе XIX века.

Герцогиня живет в одной из башен замка, а ее бывший муж другой части обширного владения. В 2013 году в списке самых богатых людей Великобритании было указано, что личное состояние герцога, поддерживающего Ukip, составляет 125 млн фунтов стерлингов

Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

Также стало известно, что блогер показал заброшенный особняк в США с роскошными вещами внутри. Здание было построено местным хирургом, имевшим несколько медицинских офисов. Врач перевез свою семью в этот дом еще на стадии строительства, однако всего через шесть месяцев он и его 15-летний сын погибли в авиакатастрофе.