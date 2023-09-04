Думал, что грибы: мужчина нашел "дергающуюся" мышь в заказанном супе (фото)

Сэм Хейворд уже начал есть свой обед, когда заметил, что в его грибном супе с лапшой что-то шевелится.

В Великобритании 39-летний голодный мужчина пришел в ужас, когда, купив суп из своего любимого китайского ресторана, обнаружил, что в бульоне плавает "дергающаяся" мышь. В ресторане отрицают, что это была их еда. Об этом пишет Daily Express.

Сэм Хейворд уже начал есть свой обед, когда заметил, что в его грибном супе с лапшой что-то шевелится. Шокированный мужчина начал снимать на камеру грызуна и позвонил в ресторан, в котором его подруга Эмили заказала еду на вынос.

"Она позвонила мне и спросила, не хочу ли я чего-нибудь поесть. Я ответил, что хочу картофель в мундире, но она сказала, что хочет китайскую еду, и выбрала именно ее. Я начал есть, доел примерно три четверти или половину, а потом подумал: "А ведь это большой гриб, не так ли?". Грызун дергался. Я не специалист по животным, но он не мог быть живым. Первое, что я увидел, был хвост, и это меня просто испугало", — рассказал британец.

В ресторане отрицают, что это была их еда Фото: SWNS

По словам Хейворда, после этого он провел около 25 минут в туалете, пытаясь вызвать у себя тошноту, и утверждал, что, хотя у него "довольно крепкий желудок", это был "другой уровень". Эмили заплатила за еду наличными, а чека за еду на вынос у них не было.

Мужчина также заявил, что китайский ресторан, название которого он не называет, но в котором он является постоянным клиентом на протяжении почти 20 лет, отрицает, что это была их еда.

"Все, чего я хотел, это чтобы они извинились — это просто принцип. Я не хотел, чтобы они сказали, что у меня теперь есть бесплатная китайская еда на всю жизнь. Я бы этого не хотел", — добавил он.

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Также стало известно, что посетитель обнаружил неприятное послание в чеке из ресторана. Как оказалось, "оскорбительным" было название коктейля. Однако посетитель принял послание на свой счет.