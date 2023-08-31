Ударили дважды: 16-летнюю девочку убили из-за спора о кисло-сладком соусе (видео)

Наима Лиггон и ее знакомая так сильно ругались из-за соуса, что в один момент аргументом в споре стал нож. Девочке нанесли два удара: в грудь и в живот.

Related video

В США 16-летняя Наима Лиггон получила ножевое ранение во время ссоры из-за кисло-сладкого соуса возле ресторана McDonald's в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом пишет Daily Mail.

Девочка была доставлена в местную больницу после поножовщины, произошедшей ранним утром в воскресенье в ресторане быстрого питания. По данным издания, причиной конфликта стал спор о кисло-сладком соусе.

На судебном заседании детектив Брендан Джаспер заявил, что стычка началась из-за спора по поводу соуса. Детектив рассказал, что между Лиггон из Уолдорфа (Балтимор) и еще одной 16-летней девочкой началась драка, когда они пытались сесть в автомобиль. Наима была ранена перочинным ножом длиной семь с половиной дюймов в грудь и живот.

На слушаниях неназванная 16-летняя девушка, также жительница Уолдорфа, заявила, что удары ножом были нанесены в целях самообороны. Первоначально она была арестована и обвинена в убийстве второй степени с применением оружия. Столичная полиция заявила, что когда они выехали на место, чтобы арестовать неизвестную подозреваемую, у нее был при себе нож.

Наима Лиггон получила ножевое ранение во время ссоры из-за кисло-сладкого соуса Фото: Daily Mail

Сотрудники полиции сообщили, что двое подростков заказали еду в McDonald's, затем вместе сели в машину, где между ними возникла ссора, которая и привела к поножовщине.

"Наима была красивой, умной, веселой и уникальной девушкой, которая любила жизнь. Ее любили очень многие люди. Наима любила музыку и искусство, баскетбол и готовилась стать мастером парикмахерского искусства. Она только что была принята на работу в Krispy Kreme в качестве специалиста по приготовлению пончиков и готовилась получить водительские права. Последствия этой бессмысленной потери отразились на нашей семье, наших друзьях и нашем обществе. Наима никогда не увидит свой выпускной бал или выпускной. Мы не увидим, как она закончит колледж, выйдет замуж или заведет детей", — рассказали члены семьи пострадавшей.

Издание отмечает, что власти ввели комендантский час для несовершеннолетних в возрасте 16 лет и младше в нескольких районах округа Колумбия. Лиггон стал 13-м молодым человеком в возрасте до 18 лет, убитым в Вашингтоне в этом году — часто от рук других несовершеннолетних, по данным Post.

Ранее Фокус сообщал, что новички-полицейские спасли людей из тонущей в пруду машины. Прибывшие вскоре на место происшествия помощники шерифа Йорцан Гандиа Арес и Тайлер Касто услышали крики человека о помощи. В "заваленном мусором пруду" они увидели тонущую машину и быстро прыгнули в воду.

Также стало известно, что люди решили, что "поймали" настоящего убийцу на Google Maps. Фанаты настоящих преступлений тут же принялись за работу в соцсетях. Они осветлили снимок и заявили, что на нем видна "кровь" на ботинках и руках мужчины.