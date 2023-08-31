Ударили двічі: 16-річну дівчинку вбили через суперечку про кисло-солодкий соус (відео)

Наїма Ліггон та її знайома так сильно сварилися через соус, що в один момент аргументом у суперечці став ніж. Дівчинці завдали два удари: у груди й в живіт.

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У США 16-річна Наїма Ліггон отримала ножове поранення під час сварки через кисло-солодкий соус біля ресторану McDonald's у Вашингтоні (округ Колумбія). Про це пише Daily Mail.

Дівчинку доправили в місцеву лікарню після різанини, що сталася рано вранці в неділю в ресторані швидкого харчування. За даними видання, причиною конфлікту стала суперечка про кисло-солодкий соус.

На судовому засіданні детектив Брендан Джаспер заявив, що сутичка почалася через суперечку з приводу соусу. Детектив розповів, що між Ліггон із Волдорфа (Балтимор) і ще однією 16-річною дівчинкою почалася бійка, коли вони намагалися сісти в автомобіль. Наїма була поранена складаним ножем завдовжки сім з половиною дюймів у груди й живіт.

На слуханнях неназвана 16-річна дівчина, також мешканка Волдорфа, заявила, що удари ножем були нанесені з метою самооборони. Спочатку її заарештували й звинуватили у вбивстві другого ступеня із застосуванням зброї. Столична поліція заявила, що коли вони виїхали на місце, щоб заарештувати невідому підозрювану, у неї був при собі ніж.

Наїма Ліггон отримала ножове поранення під час сварки через кисло-солодкий соус Фото: Daily Mail

Співробітники поліції повідомили, що двоє підлітків замовили їжу в McDonald's, потім разом сіли в машину, де між ними виникла сварка, яка і призвела до різанини.

"Наїма була красивою, розумною, веселою та унікальною дівчиною, яка любила життя. Її любили дуже багато людей. Наїма любила музику і мистецтво, баскетбол і готувалася стати майстром перукарського мистецтва. Вона щойно була прийнята на роботу в Krispy Kreme, як фахівець із приготування пончиків і готувалася отримати водійські права. Наслідки цієї безглуздої втрати позначилися на нашій родині, наших друзях і нашому суспільстві. Наїма ніколи не побачить свій випускний бал або випускний. Ми не побачимо, як вона закінчить коледж, вийде заміж або заведе дітей", — розповіли члени сім'ї постраждалої.

Видання зазначає, що влада запровадила комендантську годину для неповнолітніх у віці 16 років і молодших у кількох районах округу Колумбія. Ліггон став 13-ю молодою людиною віком до 18 років, убитою у Вашингтоні цього року — часто від рук інших неповнолітніх, за даними Post.

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