"Биологическая угроза" на борту: в США пилоты завернули рейс из-за пассажира с диареей

Самолет Delta пролетел четверть расстояния между Атлантой и Барселоной и вернулся в аэропорт. Пилоты решили, что слишком рискованно отправляться в путешествие над 7 тыс. км воды, имея на борту пассажира с вероятной инфекционной болезнью.

Американские пилоты остро отреагировали на диарею у пассажира. Летчики решили, что сложилась достаточно угрожающая ситуация и отменили рейс. Между тем 20 лет назад экипаж другого самолета не отреагировал не угрозу: воздушное судно кружило четыре часа, а затем врезалось в землю. О том, что произошло на борту на этот раз, написало издание Mirror.

Чрезвычайное происшествие произошло на борту самолета Delta, который вылетел из аэропорта в Атланте (Джорджиа, США) и направлялся в сторону Барселоны (Испания). Когда воздушное судно находилось на высоте около 11 км, экипаж внезапно отправился прекратить рейс и вернулось на старт.

Диспетчеры общались с экипажем о причинах подобного решения. В частности, пилот сообщил, что у одного из пассажиров незадолго после взлета началась диарея и "беспорядок был повсюду". На земле уточнил, что он оценил ситуацию следующим образом: это "проблема биологической опасности".

О ситуации, которая сложилась на борту, стало известно благодаря сообщению в Twitter. В одном из сообщений опубликовали фотографию куска бумаги, на котором диспетчеры полетов пишут заметки о рейсах. В заметке было действительно указано, что возвращение самолета произошло из-за диареи и биологической угрозы.

"Переадресация на ATL — диарея пассажиров по всему самолету — биологическая опасность", — написал диспетчер.

Под заметкой о необычной ситуации на борту появился комментарий возмущенного пассажира. Мужчина отметил, что он вместе с сыном направлялись в Барселону, причем полет уже длился 2 часа. Однако по неизвестным причинам он теперь возвращается вновь в Атланту.

Издание пояснило, что рейс в Барселону все же вылетел. Самолет приземлился, его отчистили от "биологической угрозы" и он вылетел по маршруту. Также отметили, что экипаж был другой. Не из-за каких-то неприятностей со здоровьем, а из-за того, что у пилотов закончилась смена.

Отметим, рейс из Атланты в Барселону длится 8 часов: самолет должен преодолеть 7 тыс. км. При этом он двигался бы преимущественно над Атлантическим океаном, где нет возможности срочно приземлиться.

Рейс Атланта-Барселона — продолжительность Фото: Google maps

ЧП с самолетом: аналогичные истории

Фокус ранее рассказывал о самолете, с которым произошло ЧП в США в 1999 году. Диспетчеры заметили воздушное судно, экипаж которого не отвечал на обращения. К судну подлетел истребитель F-16 — пилот заметил, что не смог заглянуть в кабину пилота: стекла покрывал иней.

"Призрачный самолет" кружил в небе около четырех часов. ВВС США рассматривали вариант его преднамеренного уничтожения, чтобы он не нанес вреда гражданским людям. Однако в итоге воздушное судно разбилось самостоятельно: когда закончилось горючее, упало на землю, образовав достаточно большую воронку.

Напоминаем, 20 лет повезло одному американскому гражданину: он выиграл в лотерею 3 млн долл. Однако насладиться этими средствами не смог, поскольку оказался в тюрьме как убийца.

Между тем американка не приобрела денег, а потеряла. В частности, СМИ рассказали о женщине, которая выиграла в лотерею 1,3 млн долл., но вынуждена была их отдать, потому что разводилась с мужем.