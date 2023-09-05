Старейшая в мире курица, живущая в роскоши, ежедневно требует необычный завтрак (фото)

Животное достигло впечатляющего возраста в 20 лет и 272 дня.

В США курица по кличке Арахис побила мировой рекорд Гиннесса, как самое старое животное в своем роде. Несмотря на тяжелое начало жизни, теперь она живет в роскоши, требуя каждый день очень специфический завтрак. Об этом пишет Daily Star.

Животное достигло впечатляющего возраста в 20 лет и 272 дня.

"Средняя курица живет пять-восемь лет, так что это достижение. Арахис — маленькая нахальная курочка: если она не получит утром свой черничный йогурт, я обязательно об этом узнаю. Она здорова и избалована", — рассказала Washington Post ее владелица, Марси Паркер Дарвин.

Несмотря на преклонный возраст, Арахис не теряет своей индивидуальности. Может быть, сейчас у курицы и довольно безбедное существование, но ее жизнь начиналась совсем не так.

Она была брошена наседкою еще до того, как вылупилась. Когда Дарвин, живущая на ферме в штате Мичиган (США), нашла ее яйцо, она решила, что оно протухло. Американка подобрала его и уже собиралась бросить его в пруд, чтобы черепахи съели, когда услышала изнутри стрекочущий звук.

"Я осторожно вытащила ее из яйца, а в руке у меня сидел маленький мокрый птенец", — вспоминает она.

Женщина попыталась вернуть цыпленка наседке, но та не захотела его принимать, и фермерша решила его вырастить сама Фото: Guinness World Records

Дарвин попыталась вернуть цыпленка наседке, но та не захотела его принимать, и фермерша решила его вырастить сама. Она принесла его в дом, держала под лампой, учила есть и пить, а из-за маленького размера назвала Арахисом.

Прошел почти 21 год, а курица все еще живет в той же гостиной и прекрасно уживается с другими животными американки, включая кошек и собак. Дарвин рассказала, что пыталась оставить Арахиса на улице, но цыпленок отказался. Теперь курица любит сидеть на коленях у своей хозяйки и даже смотрит с ней телевизор.

Издание отмечает, что Арахис всего на два года моложе самой старой курицы в истории — Маффи, которой было 23 года и 152 дня, когда она умерла в 2011 году.

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