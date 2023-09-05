Пытались сократить путь: строители повредили Великую китайскую стену экскаватором

Речь идет о 32-й Великой китайской стене, которую относят к периоду правления династии Мин. 38-летний мужчина и 55-летняя женщина нанесли непоправимый ущерб объекту.

В Китае задержали двух человек за значительное повреждение Великой стены с помощью экскаватора. Они пытались сократить дорогу, но теперь будут отвечать по закону. Об этом сообщает издание CNN.

Речь идет о 38-летнем мужчине и 55-летней женщине из провинции Шанси. Их обвиняют в том, что они прорыли Великую китайскую стену, чтобы проложить путь к строительным работам неподалеку, а не обходить постоянно территорию, о чем рассказали в местной полиции.

В результате китайцы нанесли "непоправимый ущерб целостности Великой стены эпохи Мин и сохранности культурных реликвий".

О преступлении стало известно еще 24 августа, после чего правоохранители их задержали. Полиция ведет дальнейшее расследование по этому поводу.

Стоит отметить, что ущерб нанесен участку стены, который относят к периоду правления династии Мин (1368-1644 гг.) — 32-я Великая китайская стена. Там также расположена и сторожевая башня, которую внесли в список культурных реликвий провинции.

Ранее из-за вандалов китайским властям пришлось значительно усилить охрану объекта, но в этот раз она не помогла избежать последствий. За последние годы значительные участки стены были повреждены, в частности речь идет про отдаленные сельские районы.

К примеру, в 2021 году трое посетителей были задержаны и оштрафованы за то, что оставили на ней надпись острым предметом. В том же году власти были вынуждены выписать запрет на посещение двум иностранцам из-за того, что они проникли на незастроенный участок стены Мутяньюй.

Напомним, 10 января 2022 года сообщалось, что землетрясение в Китае привело к разрушению участка Великой Китайской стены. В результате подземных толчков обрушился 2-метровый участок в уезде Шаньдань, который находился в 114 километрах от эпицентра землетрясения.