"Издеваются над моей собакой": женщина пожаловалась на "войну" с соседями из-за их котов

Мужчина пригрозил вызвать полицию из-за "раздражающего" лая собаки. Он заявил, что его любимцы в отличие от соседского пса не создают шума, гуляя возле забора.

Женщина обратилась на форум для родителей за советом после "бессмысленной ссоры" с соседями из-за домашних любимцев. Подробностями поделились в издании Express.

Женщина, имя которой неизвестно, имеет собаку. По ее словам, пес не лает на других представителей своего вида и людей, но реагирует так на котов. Как оказалось, новые соседи автора поста имеют котов и держат их на поводках вблизи забора.

Пара, которая недавно переехала, начала конфликт с претензии, что женщина выпускает свою собаку, и та лает на котов через забор. Сосед заявил, что этот лай — "раздражающий".

Женщина ответила, что не может ничего поделать, ведь собаки лают на котов. Она объяснила, что каждый раз, когда слышит лай, заводит любимца в дом. Сосед на это с упреком ответил, что его кот "не шумит".

"Но он кот. Он не лает", — сказала женщина.

Автор публикации рассказала, что ситуация обострилась и сосед даже угрожал вызвать на нее полицию.

"Я думала о том, чтобы накрыть забор, но они также лезут на забор (длинные поводки) и смотрят вниз на мою собаку. Они издеваются над ней", — подчеркнула она.

Комментаторы на форуме поддержали женщину и посочувствовали ей. Один из пользователей отметил, что лай — кратковременный шум, который является нормальным при наличии соседей.

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