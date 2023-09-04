"Не была его типом": свекры зареклись приглашать сына на ужин после одного случая

Женщина пришла с любимым в гости к его родителям, но после короткого разговора и пяти минут в ванной вернулась домой. Теперь родственники ее мужа требуют извинений.

Related video

Встреча женщины с ее свекрами закончилась взаимными оскорблениями и требованиями извиниться за свое поведение. Деталями инцидента она поделилась на онлайн-форуме Reddit.

26-летняя автор и ее 29-летний муж были приглашены на ужин к его родителям. Встреча со свекрами проходила прекрасно, пока они не заговорили о периоде, когда он учился в средней школе.

"Честно говоря, когда он был в старшей школе, я никогда бы не думал, что он действительно поселится с кем-то", — в шутку отметил свекор.

Его жена добавила, что наименее вероятно это произошло бы с кем-то как ее невестка. Женщина уточнила, о чем идет речь, и тогда мужчина и его отец попытались избежать разговора.

"Ты не была его типом в средней школе, понимаешь?", — в конце концов сказал свекр.

Мужчина пытался остановить своего отца, но тот уточнил.

"Не говоря о том, что ты была недостаточно красивой или что-то подобное, ты бы просто не попала ему на глаза", — добавил он.

Автор публикации встала и пошла в ванную, где провела менее пяти минут. Впоследствии в дверь постучал ее муж. Он пришел сказать, что ужин завершен и они собираются домой.

"Когда мы пришли домой, мой муж получил сообщение от своей мамы, в котором говорилось, что моя реакция была детской и пренебрежительной, и что нас больше не пригласят, пока я не извинюсь", — рассказала женщина.

Ее избранник ответил, что сначала должен попросить прощения его отец.

"Он не получил ответа, но его сестра прислала мне сообщение, что мне нужно как можно быстрее извиниться, поскольку из-за недоразумения я ставлю под угрозу отношения моего мужа с его родителями", — передала автор.

Напомним, ранее на форуме женщина рассказывала, как получила подарок от свекрови "в долг". Она приобрела для невестки кофеварку, которую та не просила, и начала требовать компенсации трети ее стоимости.

Также на форуме мужчина делился историей, как оставил родителей своей девушки "гнить в автобусе" в семейном путешествии. Его сюрприз любимой обернулся претензиями и ссорой.