Пытался переплыть океан: береговая охрана США остановила американца на "колесе хомяка" (фото)

Американец смастерил судно в форме колеса, которое имеет весла. Мужчина уже несколько раз пытался переплывать океан на своем судне, но каждый раз его останавливала береговая охрана.

Во Флориде (США) 44-летний Реза Балучи пытался доплыть в Великобританию через Атлантический океан на самодельном судне, похожем на колесо хомяка. Об этом сообщила пресс-служба Управления береговой охраны США в Facebook.

26 августа береговая охрана США перехватила самодельное судно в 110 километрах от острова Тайби-Айленд (штат Джорджия). По словам охраны, в течение трех дней мужчина отказывался покидать свое судно, которое он назвал "пузырем", угрожая себя убить ножом и утверждая, что на борту есть бомба. 1 сентября мужчина сошел "на землю" после того, как его доставили на базу береговой охраны в Майами. Тогда же выяснили, что "бомба" была подделкой.

Кроме этого, охрана считает, что рейс был опасным из-за состояния судна, которое на плаву держали провода и буи. Также в штате готовились к сильному урагану "Франклин" в тот момент, когда мужчина решил плыть в Лондон.

Самодельное судно Реза Балучи

Самодельное судно Реза Балучи

Самодельное судно Реза Балучи Фото: Facebook

Это уже не первое путешествие американца. Он уже трижды пытался переплывать океан на своем судне, но каждый раз его останавливала береговая охрана. Американцу планируют выдвинуть федеральные обвинения за препятствование посадке на борт и нарушение приказа капитана порта. Во время допроса Балучи заявил, что планировал доплыть до Лондона.

Журналисты BBC рассказали, что это уже не первый арест мужчины за то, что тот отправился в океан на своем судне. В 2021 году он пытался доплыть из Флориды в Нью-Йорк, в результате чего его пришлось спасаться. После этого его арестовали. Также его пришлось спасать в 2014 году вблизи Сент-Огастина и через два года — у побережья Джупитера во Флориде.

В 2021 году мужчина сказал, что пытался совершить путешествия на своем судне, чтобы собрать средства для бездомных, береговой охраны, полиции и пожарных частей.

Напомним, 54-летний Тимоти Шеддок из Австралии три месяца дрейфовал в океане. Мужчина попал в жесткий шторм, в результате чего остался без паруса, навигации, связи и средств приготовления пищи. Однако все же он смог выжить.

В июле 43-летний Пол Родригес-младший, каякер из Аляски, погиб из-за того, что его судно перевернулось, а сам мужчина попал в холодную воду. Трагическое событие было случайно зафиксировано на камеру GoPro, закрепленную на шлеме жертвы.