Это разрушило ее жизнь: девушка сделала ДНК-тест и была потрясена результатом

Девушка и ее брат ради развлечения сделали ДНК-тест и узнали, что мать изменяла их отцу. Выяснилось, что ее биологическим родителем является давний друг семьи.

Вся жизнь женщины перевернулась с ног на голову после того, как анализ ДНК раскрыл давнюю тайну ее матери. Они с братом ради развлечения взяли дома наборы для тестирования ДНК и решили провести эксперимент. Но они никогда не ожидали узнать такую горькую правду о своей семье и о том, как их мама лгала им в лицо всю свою жизнь. Об этом сообщает издание Мirror.

"Результат теста ДНК испортил мне жизнь. Все началось, когда мой старший брат и его давняя подруга разорвали отношения", — рассказала девушка.

По словам британки, ее родители не удосужились утешить ее брата после трудного разрыва отношений, а вместо этого они лишь ругали его и обвиняли.

"Все, что они сделали, это жаловались, как это разрушило их и их шансы иметь внуков. Это даже не самое худшее, что они сделали", — добавила она.

Той ночью брат и сестра решили пройти тесты ДНК, которые они получили в подарок, но испытали величайший шок, когда были получены результаты.

Как рассказывает девушка, мама была категорически против, чтобы она сдавала тест ДНК, но дети ослушались ее и пошли на эксперимент вместе.

Как оказалось, результаты показали, что ее биологический отец был давним другом моих родителей.

"В глубине души я надеялась, что это неправда. Итак, мой отец не мой биологический отец, мой брат — мой сводный брат. И моя мать все это скрывала. Я не могу со всем этим справиться".

Расстроенная женщина обратилась в социальные сети, чтобы поделиться своей душевной болью и спросить пользователей, как ей следует справляться с этой ситуацией в дальнейшем.

В ответ один из пользователей сказал: "Это не обязательно должно разрушить вашу жизнь. Конечно, это немного потрясает, но это просто ваша новая жизнь. Вы можете сказать маме, что вы все знаете. Семья — это те люди, с которыми мы хотим проводить свою жизнь. Если вы любите их как семью и относитесь к ним как к семье, тогда они — семья".

Напомним, что женщина скрывала от своего мужа результаты ДНК, потому что они выдают секрет с подросткового возраста. Как оказалось, ее первая школьная "интрижка" и был отцом ее ребенка, а никак не ее законный муж.

Ранее сообщалось, что в Британии близнецы ради развлечения принесли домой семейный набор ДНК и уличили собственную мать в измене.