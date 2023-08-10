Ученые воссоздают ДНК древних людей, чтобы разработать новые антибиотики

Молекулы для борьбы с микробами, которые когда-то присутствовали у неандертальцев и денисовцев, воссоздали в лабораторных условиях и протестировали на мышах.

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Исследователи утверждают, что воссоздали молекулы неандертальцев и денисовцев, которых нет у живых организмов из-за процесса, который называют "молекулярным вымиранием". Потенциально новые молекулы могут использоваться как антимикробные препараты. Об этом говорится в статье Cell Host & Microbe.

"Это нечто совершенно новое. Мы предложили термин "молекулярное вымирание", и это первая рецензируемая статья, в которой это описывается", — объяснил Сезар де ла Фуэнте, соавтор исследования и биоинженер из Пенсильванского университета.

Ученые не достают умершие молекулы из тел неандертальцев и денисовцев и не оживляют их — вместо этого используются молекулы организмов в качестве прототипа для создания новых молекул в лаборатории.

По словам де ла Фуэнте, он мечтал возродить вымершие организмы, такие как динозавры, но с этим сопряжено множество этических, экологических и технических вопросов.

"Вместо того, чтобы возвращать целые организмы, мы подумали, можем ли вернуть молекулы прошлого", — добавил исследователь, пояснив, что воссозданные молекул может применяться для решения таких проблем, как устойчивость к антибиотикам.

Авторы исследования ищут новые способы разработки лекарственных препаратов для защиты от новых патогенов и бактерий, которые проявляют устойчивость к существующим антибиотикам.

Чрезмерное применение антибиотиков привело к эволюции бактерий, для которых неприменимы обычные методики лечения. Это сопряжено с высокой смертностью: согласно исследованию, проведенному в 2019 году, к 2050 году лекарственно-устойчивые инфекции могут убивать десять миллионов человек ежегодно.

Теперь же ученые задались идеей разработать новые антибиотики из молекул, которые когда-то защищали вымершие организмы, чтобы защитить от болезней современных людей.

Для этого применяют технологию машинного обучения. Изучат белки современных людей и наших ближайших вымерших родственников, неандертальцев и денисовцев.

Джонатан Стоукс, биохимик из Макмастерского университета в Канаде, не участвовавший в исследовании, назвал это творческим подходом к поиску новых лекарств.

"Я думаю, что этот метод дополнит другие усилия, направленные на поиск антибиотиков, чтобы помочь открыть структурно и функционально новые антибактериальные методы лечения", — пояснил он.

Напомним, что женщина перепутала "прыщ" с укусом "ложной черной вдовы". По ее словам, она думала, что палец взорвется.

Также сообщалось о том, как и где получить электронный рецепт на антибиотики.