Учені відтворюють ДНК стародавніх людей, щоб розробити нові антибіотики

Молекули для боротьби з мікробами, які колись були присутні в неандертальців і денисівців, відтворили в лабораторних умовах і протестували на мишах.

Related video

Дослідники стверджують, що відтворили молекули неандертальців і денисівців, яких немає в живих організмів через процес, що називають "молекулярним вимиранням". Потенційно нові молекули можуть використовуватися як антимікробні препарати. Про це йдеться в статті Cell Host & Microbe.

"Це щось абсолютно нове. Ми запропонували термін "молекулярне вимирання", і це перша рецензована стаття, в якій це описується", — пояснив Сезар де ла Фуенте, співавтор дослідження і біоінженер з Пенсільванського університету.

Вчені не дістають померлі молекули з тіл неандертальців і денисівців і не оживляють їх — натомість використовують молекули організмів як прототип для створення нових молекул у лабораторії.

За словами де ла Фуенте, він мріяв відродити вимерлі організми, такі як динозаври, але з цим пов'язано безліч етичних, екологічних і технічних питань.

"Замість того, щоб повертати цілі організми, ми подумали, чи можемо повернути молекули минулого", — додав дослідник, пояснивши, що відтворені молекули можуть застосовуватися для розв'язання таких проблем, як стійкість до антибіотиків.

Автори дослідження шукають нові способи розробки лікарських препаратів для захисту від нових патогенів і бактерій, які виявляють стійкість до наявних антибіотиків.

Надмірне застосування антибіотиків призвело до еволюції бактерій, для яких незастосовні звичайні методики лікування. Це пов'язано з високою смертністю: згідно з дослідженням, проведеним 2019 року, до 2050 року стійкі інфекції можуть вбивати десять мільйонів людей щорічно.

Тепер же вчені задалися ідеєю розробити нові антибіотики з молекул, які колись захищали вимерлі організми, щоб захистити від хвороб сучасних людей.

Для цього застосовують технологію машинного навчання та вивчають білки сучасних людей і наших найближчих вимерлих родичів, неандертальців і денисівців.

Джонатан Стоукс, біохімік із Макмастерського університету в Канаді, який не брав участі в дослідженні, назвав це творчим підходом до пошуку нових ліків.

"Я думаю, що цей метод доповнить інші зусилля, спрямовані на пошук антибіотиків, щоб допомогти відкрити структурно і функціонально нові антибактеріальні методи лікування", — пояснив він.

Нагадаємо, що жінка переплутала "прищ" з укусом "несправжньої чорної вдови". За її словами, вона думала, що палець вибухне.

Також повідомлялося про те, як і де отримати електронний рецепт на антибіотики.