"Думала, що палець вибухне": жінка переплутала "прищ" із укусом павука, схожого на чорну вдову

У лікарні вирішили, що цятка на тілі Крістал Радд була укусом кінського павука. Їй прописали антибіотики, але вони не допомогли. Лікарі змогли визначити правильний діагноз і зупинити біль, але дівчина все ще не може повністю рухати рукою та пальцем.

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28-річна Крістал Радд була змушена зробити операцію на, здавалося б, невинному прищику після того, як виявила, що насправді це потенційно смертельний укус "чорної вдови". Про це повідомляє Daily Star.

Дівчина вперше помітила "прищ" 25 березня та спробувала проколоти його стерилізованою шпилькою. Але після того, як вона все ж таки видавила ймовірний прищик, Крістал усе ще відчувала жахливий біль. Вона звернулася по допомогу до лікаря. У лікарні вирішила, що цятка на тілі була укусом кінського павука, та прописали їй антибіотики й антигістамінні препарати. На жаль, таблетки дівчині також не допомогли.

На початку квітня Крістал мучилася від болю, кажучи, що їй здавалося, ніби палець "вибухне", а 3 квітня її терміново доставили до лікарні для термінової операції.

"Біль став нестерпним. Мені довелося попросити мого старшого сина, якому вісім років, допомогти мені одягтися, тому що я не могла поворухнути рукою. Палець, куди мене вкусили, був червоним і дуже тугим, здавалося, що палець ось-ось розколеться. Було відчуття, що палець зараз вибухне", — розповіла дівчина.

Дівчина все ще не може повністю рухати рукою та пальцем Фото: колаж Фокус

Її чоловік Стівен Радд відвіз Крістал до лікарні, де їй розрізали пошкоджений палець і почали вичищати інфекцію, виявлену навколо кісточки, але біль не вщухав. Тільки після втручання іншого лікаря було вирішено, що причиною є укус павука, який схожий на чорну вдову. Дівчині сказали, що їй може знадобитися фізіотерапія, щоб поліпшити стан пальця.

Видання зазначає, що зараз дівчина все ще не може повністю рухати рукою та пальцем, але біль минув.

У наукових колах павука, що вкусив Крістал, називають велика стеатода. Павуки цього виду мешкають у багатьох частинах світу, включаючи Північну Америку, Австралію та Європу. Їх часто можуть сприймати за інший вид, тому що зовні вони нагадують чорну вдову.

Раніше Фокус писав, що в Австралії вчені знайшли нового "рідкісного та гігантського" павука. Цей вид називається Euoplos Dignitas, що походить від латинського слова, яке перекладається як "гідність" або "велич". Вони не становлять смертельної загрози для людей, але їхні укуси можуть викликати біль і набряк.

Також повідомлялося, що в Австралії смертоносні павуки ховаються в басейнах. Сіднейський лійкоподібний павук (Atrax robustus) — один із найсмертоносніших видів павуків. Через зливи та грози, що обрушилися на Австралію, ці небезпечні тварини стали активнішими. Австралійці почали помічати їх поряд зі своїми будинками.