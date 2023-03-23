Довжина понад 20 см: в Австралії вчені знайшли нового "рідкісного та гігантського" павука (відео)

Цей вид павука називається Euoplos Dignitas, що походить від латинського слова, яке перекладається як "гідність" або "велич". Вони не становлять смертельної загрози для людей, але їх укуси можуть викликати біль та набряк.

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Вчені в Центральному Квінсленді, Австралія, виявили новий вид павука, який досягає довжини понад 20 сантиметрів, а його отрута є небезпечною для людей. Про це повідомляє ABC News.

Ця тварина мешкає в лісовій місцевості центрального регіону Квінсленда. Вона будує нори в чорноземі у районах Ейдсволда і Монто, на захід від Бандаберга, де проводить до 7 років, поки самці не вилазять на пошуки самок.

Цей вид називається Euoplos Dignitas, що походить від латинського слова, яке перекладається як "гідність" або "велич". Цікаво, що самки цього виду більші за самців і мають довжину близько 5 см. Павуки не становлять смертельної загрози для людей, але їхні укуси можуть спричиняти біль і набряк.

Павук будує нори у чорноземі в районах Ейдсволда та Монто, де проводить до 7 років Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Згідно з твердженнями вчених, Euoplos dignitas може стати зникаючим видом павука, оскільки він втратив більшу частину свого природного місцеперебування через розчищення земель. Ця павукоподібна тварина гніздиться під землею і має густий волосяний покрив.

Самці цього виду мають медово-червоний колір Фото: QUEENSLAND MUSEUM

"Самці цього виду мають медово-червоний колір. Вони справді приголомшливі. Самки часто темніші та кремезніші, оскільки більшу частину свого життя вони проводять під землею. До завершення детального дослідження ми не знатимемо, скільки ще існує популяцій. Але природний ареал виду невеликий і сильно фрагментований. Ми змогли виявити тільки один живий (екземпляр) на той момент", — повідомив арахнолог Майкл Рікс.

Раніше Фокус писав, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.

Також повідомлялося, що три брати в Болівії дали вкусити себе чорній вдові, щоб стати супергероями. Хлопчики дуже хотіли отримати здібності Людини-павука.