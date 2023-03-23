Длина более 20 см: в Австралии ученые нашли нового "редкого и гигантского" паука (видео)

Этот вид паука называется Euoplos Dignitas, что происходит от латинского слова, переводимого как "достоинство" или "величие". Они не представляют смертельной угрозы для людей, но их укусы могут вызывать боль и отек.

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Ученые в Центральном Квинсленде, Австралия, обнаружили новый вид паука, который достигает длины более 20 сантиметров, а его яд является опасным для людей. Об этом сообщает ABC News.

Это животное обитает в лесной местности центрального региона Квинсленда. Оно строит норы в черноземе в районах Эйдсволда и Монто, западнее Бандаберга, где проводит до 7 лет, пока самцы не вылезают на поиски самок.

Этот вид называется Euoplos Dignitas, что происходит от латинского слова, переводимого как "достоинство" или "величие". Интересно, что самки этого вида крупнее самцов и имеют длину около 5 см. Пауки не представляют смертельной угрозы для людей, но их укусы могут вызывать боль и отек.

Паук строит норы в черноземе в районах Эйдсволда и Монто, где проводит до 7 лет Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Согласно утверждениям ученых, Euoplos dignitas может стать исчезающим видом паука, поскольку он потерял большую часть своего естественного местообитания из-за расчистки земель. Это паукообразное животное гнездится под землей и имеет густой волосяной покров.

Самцы этого вида имеют медово-красный цвет Фото: QUEENSLAND MUSEUM

"Самцы этого вида имеют медово-красный цвет. Они действительно потрясающие. Самки часто более темные и коренастые, поскольку большую часть своей жизни они проводят под землей. До завершения детального исследования мы не будем знать, сколько еще существует популяций. Но естественный ареал вида невелик и сильно фрагментирован. Мы смогли обнаружить только один живой (экземпляр) на тот момент", – сообщил арахнолог Майкл Рикс.

Ранее Фокус писал, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.

Также сообщалось, что три брата в Боливии дали укусить себя черной вдове, чтобы стать супергероями. Мальчики очень хотели получить способности Человека-паука.