"Думала, что палец взорвется": женщина перепутала "прыщ" с укусом "ложной черной вдовы"

В больнице посчитали, что пятнышко на теле Кристал Радд было укусом конского паука. Ей прописали антибиотики, но они не помогли. Врачи смогли определить правильный диагноз и остановить боль, но девушка все еще не может полностью двигать рукой и пальцем.

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28-летняя Кристал Радд была вынуждена сделать операцию на, казалось бы, безобидном прыщике после того, как обнаружила, что на самом деле это потенциально смертельный укус "ложной черной вдовы". Об этом сообщает Daily Star.

Девушка впервые заметила "прыщ" 25 марта и попыталась проколоть его стерилизованной булавкой. Но после того, как она все же выдавила предполагаемый прыщик, Кристал все еще испытывала ужасную боль. Она обратилась за помощью к доктору. В больнице посчитали, что пятнышко на теле было укусом конского паука и прописали ей антибиотики и антигистаминные препараты. К сожалению, таблетки девушке тоже не помогли.

В начале апреля Кристал мучилась от боли, говоря, что ей казалось, будто палец "взорвется", а 3 апреля ее срочно доставили в больницу для срочной операции.

"Боль стала мучительной. Мне пришлось попросить моего старшего сына, которому восемь лет, помочь мне одеться, потому что я не могла пошевелить рукой. Палец, куда меня укусили, был красным и очень тугим, казалось, что палец вот-вот расколется. Было ощущение, что палец сейчас взорвется", — рассказала девушка.

Девушка все еще не может полностью двигать рукой и пальцем Фото: коллаж Фокус

Ее муж Стивен Радд, отвез Кристал в больницу, где врачи разрезали поврежденный палец и начали вычищать инфекцию, обнаруженную вокруг костяшки, но боль не утихала. Только после вмешательства другого врача было решено, что причиной является укус "паука ложной вдовы". Девушке сказали что ей может понадобиться физиотерапия, чтобы улучшить состояние пальца.

Издание отмечает, что сейчас девушка все еще не может полностью двигать рукой и пальцем, но боль прошла.

В научных кругах "ложная черная вдова" известна как стеатода крупная. Пауки этого вида обитают во многих частях мира, включая Северную Америку, Австралию и Европу. Название "ложная черная вдова" указывает, что паук внешне напоминает черную вдову.

Ранее Фокус писал, что в Австралии ученые нашли нового "редкого и гигантского" паука. Этот вид называется Euoplos Dignitas, что происходит от латинского слова, переводимого как "достоинство" или "величие". Они не представляют смертельной угрозы для людей, но их укусы могут вызывать боль и отек.

Также сообщалось, что в Австралии смертоносные пауки прячутся в бассейнах. Сиднейский воронковидный паук (Atrax robustus) — один из самых смертоносных видов пауков. Из-за ливней и гроз, которые обрушились на Австралию, эти опасные животные стали более активными. Австралийцы начали замечать их рядом со своими домами.