Могут выживать под водой: в Австралии смертоносные пауки прячутся в бассейнах (фото)

Сиднейский воронковидный паук (Atrax robustus) — один из самых смертоносных видов пауков. Из-за ливней и гроз, которые обрушились на Австралию, эти опасные животные стали более активными. Австралийцы начали замечать их рядом со своими домами.

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Смертоносные пауки, которые могут находиться под водой более 24 часов, стали появляться в бассейнах австралийцев после того, как в течение прошлой недели на некоторые районы страны обрушились сильные дожди и наводнения. Об этом сообщает Yahoo Life.

Ливни и грозы обрушились на некоторые районы Нового Южного Уэльса с 23 марта, а в северных районах штата до сих пор действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Сэм Херрманн, смотритель из Австралийского парка рептилий рассказал, что из-за дождя воронковидные пауки стали более активными.

"Они часто ищут укрытия, поэтому кромка под бассейном создает для них отличные условия, чтобы спрятаться и остаться сухими. Однако иногда они могут случайно упасть в бассейн", — сказал он.

Дэн Смит из южного пригорода Сиднея Энгадин заметил одного из этих смертельно опасных пауков в своем бассейне. Мужчина описал его как очень активного, большого и с огненным окрасом.

При отсутствии лечения укус паука может убить ребенка за 15 минут Фото: yahoo

Издание отмечает, что в число этих членистоногих входят воронкообразные пауки, которые относятся к семейству Araneida и насчитывают около 40 известных видов. Сиднейский воронковидный паук (Atrax robustus) — один из самых смертоносных видов пауков, причем большинство смертельных случаев приходится на самцов, вероятно, потому, что они выработали более сильный яд, чтобы защитить себя во время блужданий в поисках самок. После появления в 1980-х годах противоядия не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, но при отсутствии лечения укус может убить ребенка за 15 минут.

Ранее Фокус писал, что в Австралии ученые нашли нового "редкого и гигантского" паука. Этот вид называется Euoplos Dignitas, что происходит от латинского слова, переводимого как "достоинство" или "величие". Они не представляют смертельной угрозы для людей, но их укусы могут вызывать боль и отек.

Также сообщалось, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.