Можуть виживати під водою: в Австралії смертоносні павуки ховаються в басейнах (фото)

Сіднейський лійкоподібний павук (Atrax robustus) — один із найбільш смертоносних видів павуків. Через зливи та грози, що наринули на Австралію, ці небезпечні тварини стали активнішими. Австралійці почали помічати їх поряд зі своїми будинками.

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Смертоносні павуки, які можуть перебувати під водою понад 24 години, почали з'являтися в басейнах австралійців після того, як протягом минулого тижня на деякі райони країни наринули сильні дощі та повені. Про це повідомляє Yahoo Life.

Зливи та грози надійшли на деякі райони Нового Південного Уельсу, а у північних районах штату досі діє попередження про несприятливі погодні умови. Сем Геррманн, доглядач з Австралійського парку рептилій розповів, що через дощ лійкоподібні павуки стали активнішими.

"Вони часто шукають укриття, тому край під басейном створює для них відмінні умови, щоб сховатися і залишитися сухими. Однак іноді вони можуть випадково впасти в басейн", — сказав він.

Ден Сміт із південного передмістя Сіднея Енгадін помітив одного з цих смертельно небезпечних павуків у своєму басейні. Чоловік описав його як дуже активного, великого та з вогненним забарвленням.

За відсутності лікування укус павука може вбити дитину за 15 хвилин Фото: yahoo

Видання зазначає, що до цих членистоногих відносяться лійкоподібні павуки, які належать до сімейства Araneida і налічують близько 40 відомих видів. Сіднейський лійкоподібний павук (Atrax robustus) — один із найбільш смертоносних видів павуків, причому більшість смертельних випадків припадає на самців, ймовірно, тому, що вони виробили сильнішу отруту, щоб захистити себе під час блукань у пошуках самок. Після появи у 1980-х роках протиотрути не було зареєстровано жодного смертельного випадку, але за відсутності лікування укус може вбити дитину за 15 хвилин.

Раніше Фокус писав, що в Австралії вчені знайшли нового "рідкісного та гігантського" павука. Цей вид називається Euoplos Dignitas, що походить від латинського слова, що перекладається як "гідність" або "велич". Вони не становлять смертельної загрози для людей, але їх укуси можуть викликати біль та набряк.

Також повідомлялося, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.