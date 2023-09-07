Оставила "работу мечты", чтобы устроиться в McDonald's: что заставило уйти экс-стюардессу

Девушка работала в сети фастфуда во время пандемии Covid-19, но после ее завершения решила строить карьеру бортпроводницы. Уже на этапе подготовки она поняла, что будет вынуждена отказаться от своей мечты.

Девушка отказалась от работы бортпроводницы, о которой мечтала, и пошла работать в сеть фастфуда McDonald's. Деталями поделились в издании Express 7 сентября.

Сафрон Лашкович приняла решение уволиться с "работы мечты" из-за того, что работа в сфере питания дает ей больше свободного времени и денег. Она отметила, что теперь переживает меньше стресса, и может уделять время как семье, так и собственному развитию. Ранее девушка работала стюардессой в компании Ryanair.

Несмотря на то, что карьерные изменения произошли в жизни Лашкович недавно, ее опыт работы в McDonald's уже относительно большой. Она работала в сети во время пандемии Covid-19 — до того, как стала стюардессой.

"Я начала работать в McDonald's в декабре 2020 года во время Covid. Мне нечем было заняться, потому что мы были в карантине", — объяснила девушка.

Однако после того, как через полтора года ограничения сняли, Лашкович решила следовать мечте и стать бортпроводницей. Уже во время подготовки она поняла, что идет на значительные финансовые жертвы.

"Я поняла, что зарабатываю не так много, как раньше, поэтому решила вернуться в McDonald's на неполный рабочий день в октябре 2022 года", — рассказала экс-стюардесса.

Некоторое время она совмещала основную работу со сменами в ресторане, чтобы увеличить доход. Впоследствии девушка решилась оставить профессию, о которой когда-то мечтала, и полностью перейти в McDonald's.

За последние три года Лашкович успела поработать в трех разных заведениях сети. Она шутит, что должна смеяться, чтобы не плакать. В соцсетях ей сочувствуют другие пользователи, желая заниматься тем, что больше по душе.

"Люди не понимают, как плохо платят бортпроводникам", — отметил один из комментаторов, вынужденный совмещать работу стюарда со сменами в магазине.

Напомним, девушка из Австралии смогла зарабатывать дополнительно 500 фунтов стерлингов в месяц. Для этого она сдает в аренду половину матраса, на котором спит.

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