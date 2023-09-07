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МирФан

Уникальный бизнес: девушка рассказала, как зарабатывает деньги прямо во сне (фото)

Девушка
Девушка рассказала, как зарабатывает деньги прямо во сне

Бизнесвумен придумала хитрый план, как заработать много денег небезопасным способом — она ищет себе "компаньонов по сну", с которыми делит свою кровать.

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Австралийской предпринимательнице удалось зарабатывать дополнительно 500 фунтов стерлингов в месяц во время сна, но в ее уникальном бизнесе есть небезопасная загвоздка. Женщина сдает в аренду половину своего матраса, на котором спит сама. Об этом сообщает издание Мirror.

Австралийка считает, что это "будущее для владельцев недвижимости", поскольку это идеально подходит для нее. К тому же, она рада, что "никогда не бывает одна".

"Такой бизнес отлично подходит для людей, которые способны эмоционально отстраниться и спать рядом с другим человеком совершенно уважительно и без каких-либо обязательств. Это идеальная ситуация, особенно если вы сапиосексуал, как я, и предпочитаете общение вместо физической близости. Для этого нужны два человека, которые уважают пространство, ценности и границы друг друга. Это все равно, что жить в одной комнате с двумя кроватями; однако вы спите только в одной кровати вместе", — объяснила девушка.

Вероятно, это не самый безопасный способ заработать деньги, и именно поэтому многие люди этого не делают, но австралийская предпринимательница утверждает, что это ее уникальный бизнес.

К счастью, ее первым клиентом был человек, которого она уже знала, и это дало толчок ее бизнесу.

"Быть предпринимателем — это уже одинокий путь. Так зачем же спать одному, если вы можете спать с компаньоном, зарабатывая при этом деньги во сне?" — заявила она.

Девушка рассказала, как зарабатывает деньги прямо во сне Fullscreen
Девушка рассказала, как зарабатывает деньги прямо во сне

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