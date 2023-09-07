Унікальний бізнес: дівчина розповіла, як заробляє гроші просто уві сні (фото)

Бізнесвумен придумала хитрий план, як заробити багато грошей небезпечним способом — вона шукає собі "компаньйонів по сну", з якими ділить своє ліжко.

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Австралійській підприємниці вдалося заробляти додатково 500 фунтів стерлінгів на місяць під час сну, але в її унікальному бізнесі є небезпечна заковика. Жінка здає в оренду половину свого матраца, на якому спить сама. Про це повідомляє видання Мirror.

Австралійка вважає, що це "майбутнє для власників нерухомості", оскільки це ідеально підходить для неї. До того ж, вона рада, що "ніколи не буває сама".

"Такий бізнес чудово підходить для людей, які здатні емоційно відсторонитися і спати поруч з іншою людиною абсолютно шанобливо і без будь-яких зобов'язань. Це ідеальна ситуація, особливо якщо ви сапіосексуал, як я, і віддаєте перевагу спілкуванню замість фізичної близькості. Для цього потрібні двоє людей, які поважають простір, цінності та кордони одне одного. Це все одно, що жити в одній кімнаті з двома ліжками; проте ви спите тільки в одному ліжку разом", — пояснила дівчина.

Ймовірно, це не найбезпечніший спосіб заробити гроші, і саме тому багато людей цього не роблять, але австралійська підприємниця стверджує, що це її унікальний бізнес.

На щастя, її першим клієнтом була людина, яку вона вже знала, і це дало поштовх її бізнесу.

"Бути підприємцем — це вже самотній шлях. Так навіщо ж спати одному, якщо ви можете спати з компаньйоном, заробляючи при цьому гроші уві сні?", — заявила вона.

Дівчина розповіла, як заробляє гроші просто уві сні

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка вийшла заміж за мільйонера з Дубая, дотримується свого "шаріату". Подружжя не дружить ні з ким із представників протилежної статі, ділиться своїми паролями і постійно відстежує місце розташування одне одного за GPS.

Також стало відомо, що дружина мультимільйонера погодилася народжувати за розкішні подарунки. У Лінди Андраде є список речей, які вона очікує від свого багатого чоловіка, щоб він купив їй на "випадок вагітності". Жодна з них не здається дешевою чи звичайною.