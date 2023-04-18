В Сети появились фото оригинального Макдональдса в старом самолете

Ресторан в салоне списанного самолета может вместить 20 человек.

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В Сети появились фото оригинального ресторана McDonald's, который размещен в списанном самолете Douglas DC-3. Ресторан рассчитан на 20 человек, и в нем поместилось всего 10 столиков. Об этом пишет Insider.

В 2013 году он возглавил список самых крутых McDonald's в мире по версии Daily Meal и с тех пор прославился на весь мир.

"Наши местные жители очень гордятся им. Он стал достопримечательностью здесь, в Новой Зеландии", — рассказала о ресторане владелица оригинального McDonald’s Эйлин Бирн.

Ресторан расположен в курортном городке Таупо у знаменитого одноименного спящего вулкана, чья кальдера сейчас стала озером.

Правда в самом самолете еду не готовят, кухня располагается в строении рядом. Но в салоне Douglas DC-3 расположены столики. И посетители могут полюбоваться на оригинальную кабину пилотов, которую сохранили за стеклянной дверью.

Самолет, украшенный логотипом McDonald's снаружи, стоит на своем нынешнем месте уже более 30 лет. Раньше он рекламировал автосалон Airplane Car Company, но был куплен McDonald's в 1990 году и стал частью этого места.

Эйлин Бирн и ее муж Дес владеют этим McDonald’s с 2000 года, а с 1995 года работают по франшизе.

Она сказала, что она и ее муж Дес добавили под нос самолета зону для Instagram, чтобы посетители могли делать фотографии.

По ее словам, у самолета неизменно выстраивается очередь из туристов. А его также показывали в новостях и программах про путешествия по всему миру.

По словам Бирн, самолет был построен в Калифорнии в 1943 году, но начал свою работу в качестве пассажирского самолета в Австралии и летал до 1961 года. В итоге, самолет был списан в 1984 году.

Большая часть самолета осталась прежней, разве что с него сняли двигатели и убрали пассажирские сидения.

В уникальную столовую можно попасть по лестнице возле хвоста самолета, ведущей от детской площадки.

А в прошлом году рестораны американской сети быстрого питания McDonald's ушли из Беларуси. Александр Лукашенко обрадовался новости об уходе сети ресторанов из страны, заявив, что теперь вместо них появятся местные заведения.