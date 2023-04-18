Ресторан у салоні списаного літака може вмістити 20 людей.

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У Мережі з'явилися фото оригінального ресторану McDonald's, розміщеного в списаному літаку Douglas DC-3. Ресторан розрахований на 20 осіб, і в ньому помістилося лише 10 столиків. Про це пише Insider.

У 2013 році він очолив список найкрутіших McDonald's у світі за версією Daily Meal і відтоді прославився на весь світ.

"Наші місцеві жителі дуже пишаються ним. Він став визначною пам'яткою тут, у Новій Зеландії", — розповіла про ресторан власниця оригінального McDonald's Ейлін Бірн.

Ресторан розташований у курортному містечку Таупо біля знаменитого однойменного вулкана, що спить, чия кальдера зараз стала озером.

Щоправда, в самому літаку їжу не готують, кухня розташовується в будові поряд. Але у салоні Douglas DC-3 розташовані столики. І відвідувачі можуть помилуватися оригінальною кабіною пілотів, яку зберегли за скляними дверима.

Ресторан у салоні списаного літака може вмістити 20 людей

Літак, прикрашений логотипом McDonald's зовні, стоїть на своєму теперішньому місці вже понад 30 років. Раніше він рекламував автосалон Airplane Car Company, але McDonald's купив його в 1990 році.

Ейлін Бірн та її чоловік Дес володіють цим McDonald's з 2000 року, а з 1995 року працюють за франшизою.

Вона сказала, що вона та її чоловік Дес додали під ніс літака зону для Instagram, щоб відвідувачі могли робити фотографії.

За її словами, у літака незмінно вишиковується черга з туристів. А його також показували у новинах та програмах про подорожі по всьому світу.

За словами Бірн, літак був побудований в Каліфорнії в 1943 році, але почав свою роботу пасажирським літаком в Австралії та літав до 1961 року. У результаті літак було списано в 1984 році.

Більшість літака залишилася колишньою, хіба що з нього зняли двигуни та прибрали пасажирські сидіння.

В унікальну їдальню можна потрапити сходами біля хвоста літака, що веде від дитячого майданчика.

А минулого року ресторани американської мережі швидкого харчування McDonald's пішли з Білорусі. Олександр Лукашенко зрадів новини про те що ця компанія йде з Білорусі, заявивши, що тепер замість них з'являться місцеві заклади.