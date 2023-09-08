7-секундный тест на IQ: как оценить уровень интеллекта с помощью иллюзии с пандой (фото)

Чтобы провести самодиагностику собственного IQ, можно воспользоваться сверхкоротким тестом. Достаточно посмотреть на некоторое изображение, засечь время и сделать вывод.

Если человек с неразвитым интеллектом попытается взяться за тест с пандой, его вряд ли ждет успех, уверены разработчики задания. Имея высокий уровень IQ, можно решить задачу быстрее, чем другие. Впрочем, если навыков не хватает, можно потренироваться на оптических иллюзиях, коллекцию которых собрал Фокус. Желающие же могут испытать себя на новом тесте, который предложило издание Mirror.

В материале Mirror указано, что новая оптическая иллюзия-испытание — это фотография с несколькими сотнями человеческих лиц и одной пандой. Выполняя задание, человек одновременно тренирует наблюдательность и измеряет уровень интеллектуального развития. Отмечают, что регулярное выполнение таких упражнений улучшает когнитивные способности. Также предупреждают, что задание действительно "острит мозг".

Суть теста: внимательно взглянуть на фото с большим количеством самых разнообразных человеческих лиц и найти среди них голову панды. Засечь время, сколько секунд (или минут?) займет это задание.

Тест IQ с пандой Фото: Daily Mirror

Если человек выполнил тест за менее чем 7 секунд — он гениален, пишет Mirror.

Если менее чем за 10 секунд, то имеет высокий уровень интеллекта.

Если результат не настолько положительный, то, похоже, нужно потренироваться на чем-то другом.

Психологические тесты как оптические иллюзии: детали

В сети можно найти информацию о шести видах оптических иллюзий, которыми человек, при необходимости и желании, может себя испытать. В частности, называют иллюзии геометрические, неоднозначные, иллюзии движения, цветные, тактильные, когнитивные. Все они направлены на то, чтобы попытаться ввести в заблуждение мозг и заставить его лучше работать.

Между тем, если результаты не впечатляют, можно потренироваться. Например, выполнить следующие задания:

найти за менее чем 15 секунд пять объектов — летучую мышь, утку, бабочку, морковь и воздушный шарик;

найти 12 животных на рисунке — льва, кошку, волка, кита, лошадь, сову, лису, обезьяну, слона, черепаху, медведя, жирафа (также можно сделать определенные выводы в зависимости от того, кого увидели первым);

увидеть женское лицо между белыми и черными линиями за менее чем 10 секунд.

Фото: Daily Mirror

Напоминаем, ученые подтвердили, что интеллект действительно помогает зарабатывать деньги. При этом предостерегли, что правило действует только до определенного размера заработка. Между тем психологи разобрались, почему рядом с некоторыми людьми чувствуешь себя некомфортно. В частности, утверждают: есть три типа характера, от которых стоит держаться подальше.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.