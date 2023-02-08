Интеллект помогает зарабатывать деньги, но лишь до определенного момента: ученые назвали сумму

Новое исследование полагает, что чрезвычайно богатые люди на самом деле являются менее умными, чем люди, зарабатывающие меньше.

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Ранее исследователи предполагали, что интеллект коррелирует с экономическим успехом, однако никогда не учитывали относительные способности высокооплачиваемых людей, пишет IFL Science.

Предполагалось, что те самые 10% населения планеты значительно умнее или трудолюбивее людей, которые менее богаты. Это в особенности считалось правильным для ультрабогатых людей. Однако новое исследование, похоже, развенчивает этот миф.

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В новом исследовании ученые предполагают, что самые богатые люди на самом деле могут не особенно отличаться от остальных, когда дело доходит до интеллекта. Отметим, что некоторая корреляция между успехом и интеллектом все же существует, однако в какой-то момент она перестает быть актуальной.

Исследование обнаружило, что у почти 60 тысяч мужчин присутствует тесная связь между интеллектом и заработной платой, однако лишь до тех пор, пока последняя не превысит 64 тысячи долларов в год. После этого момент корреляция становится все менее заметной, а в какой-то момент и вовсе почти незначительной.

Поразительно, но исследователи предполагают, что в 1% сверхбогатых людей планеты входят менее умные люди, чем те, кто следуют за ними. То есть сверхуспех не может объясняться лишь интеллектом, существует нечто еще.

В ходе исследования ученые использовали данные о почти 60 000 тысячах мужчин в возрасте около 40 лет — их когнитивные баллы психологических и физических тестов, а также информацию о труде, собранные в более молодом возрасте. Позже ученые сравнили данные, собранные за 11 лет, и сопоставили их с уровнем заработной платы и "престижем" работы реципиентов в возрасте от 35 до 45 лет.

Результаты показали ожидаемый рост зарплаты и престижа по мере роста когнитивных способностей, однако в какой-то момент они стабилизировались. Это произошло в момент, когда заработная плата достигла верхнего предела. Например, при 64 тысяч долларов в год перестали существовать какие-ибо различия в способностях между теме, кто зарабатывал больше или меньше этого уровня, интеллект так или иначе не повышался выше 70 престижа (сюда относятся врачи, юристы и так далее). Более того, ученые обнаружили, что 1% лучших из лучших и вовсе показа худшие результаты в когнитивных тестах, чем те, кто находился на уровень ниже по доходам.

Ученые отмечают, что их результаты на самом деле ограничены по ряду причин, в том числе и из-за ограниченности выборки. Однако авторы надеются провести более обширное исследование. Так или иначе, ученые отмечают, что в поисках интеллектуально образца для подражания лучше опираться не только на деньги, поскольку конечный итог может неожиданно разочаровать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что счастье – в деньгах, и назвали необходимый для этого доход.