Інтелект допомагає заробляти гроші, але лише до певної миті: вчені назвали суму

Нове дослідження вважає, що надзвичайно багаті люди насправді менш розумні, ніж люди, які заробляють менше.

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Раніше дослідники припускали, що інтелект корелює з економічним успіхом, проте ніколи не враховували відносних здібностей високооплачуваних людей, пише IFL Science.

Вважалося, що ті самі 10% населення планети значно розумніші або працелюбніші за людей, які менш багаті. Особливо це вважалося правильним для ультрабагатих людей. Проте нове дослідження, схоже, розвінчує цей міф.

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У новому дослідженні вчені припускають, що найбагатші люди насправді можуть не дуже відрізнятися від інших, коли доходить до інтелекту. Зазначимо, що деяка кореляція між успіхом та інтелектом все ж таки існує, проте в якийсь момент вона перестає бути актуальною.

Дослідження виявило, що майже 60 тисяч чоловіків мають тісний зв'язок між інтелектом і заробітною платою, проте лише доти, поки остання не перевищить 64 тисячі доларів на рік. Після цього момент кореляція стає все менш помітною, а в якийсь момент майже незначною.

Вражаюче, але дослідники припускають, що в 1% надбагатих людей планети входять менш розумні люди, ніж ті, хто йдуть за ними. Тобто надуспіх не може пояснюватися лише інтелектом, існує ще щось.

У процесі дослідження вчені використали дані про майже 60 000 тисяч чоловіків віком близько 40 років — їхні когнітивні бали психологічних та фізичних тестів, а також інформацію про працю, зібрані у молодшому віці. Пізніше вчені порівняли дані, зібрані за 11 років, і зіставили їх із рівнем заробітної плати та "престижем" роботи реципієнтів віком від 35 до 45 років.

Результати показали очікуване зростання зарплати та престижу зі зростанням когнітивних здібностей, однак у якийсь момент вони стабілізувалися. Це сталося у момент, коли заробітна плата досягла верхньої межі. Наприклад, при 64 тисяч доларів на рік перестали існувати якісь відмінності у здібностях між темою, хто заробляв більше чи менше цього рівня, інтелект так чи інакше не підвищувався вище 70 престижу (сюди належать лікарі, юристи тощо). До того ж вчені виявили, що 1% кращих із кращих і зовсім показують найгірші результати в когнітивних тестах, ніж ті, хто перебував на рівень нижче за доходами.

Вчені зазначають, що їхні результати насправді обмежені з низки причин, зокрема через обмеженість вибірки. Проте автори сподіваються провести ширше дослідження. Так чи інакше, вчені зазначають, що в пошуках інтелектуального зразка для наслідування краще спиратися не лише на гроші, оскільки кінцевий результат може несподівано розчарувати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щастя — в грошах і назвали необхідний для цього дохід.