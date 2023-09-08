Может выглядеть как небольшая рыбка: маленькие акулы-печеньки потопили катамаран

Небольшие сигарообразные акулы-печеньки стали виновницами драматических событий посреди океана. Они оставили на надувных баллонах катамарана аккуратные маленькие дырочки, напоминающие по форме печенье.

О случае нападения этих акул на морскую экспедицию писали многие СМИ, удивляясь тому, что хищники напали на резиновую лодку посреди океана. Суть вопроса разъяснили эксперты CNN.

В отличие от больших белых или молотоголовых акул, акулы-печеньки обычно не связаны с нападениями в открытом океане. На самом деле, акула "печенье-резак", также известная как сигарная акула, более чем в 10 раз меньше большой белой акулы. Ее средний размер составляет от 0,3 до 0,42 метра. Однако, по данным Музея естественной истории Флориды (США), несмотря на свой небольшой размер, акула-печенька (Isistius brasiliensis) любит крупную добычу и обычно охотится на тюленей, китов и дельфинов. Даже подводные лодки раньше подвергались их атакам — от куполов гидролокаторов отрывались круглые куски.

"Уникальный метод питания обусловлен ее названием: акула соблазняет добычу своей светящейся нижней частью, которая может обманчиво выглядеть как маленькая рыбка в глубоком океане. Когда добыча приближается, акула использует свои сосущие губы и острые верхние зубы, чтобы прикрепиться к более крупному животному. Затем он разворачивает свое тело, используя свои более крупные зазубренные нижние зубы, чтобы отрезать кусок плоти в форме печенья, оставляя круглую рану на теле жертвы", — рассказали эксперты.

В музее добавили, что из-за своих размеров и глубоководного образа жизни акула-печенька не считается угрозой для человека. На самом деле именно они были причастны к четырем подтвержденным не спровоцированным укусам, и все они произошли на Гавайях, пишет CNN со ссылкой на Международное досье о нападении акул.

"Есть много причин, по которым суда подвергаются нападениям акул. Однако мотивы этих акул неясны", — заметил дежурный менеджер Австралийского управления морской безопасности (AMSA) Джо Зеллер, подчеркнув, что когда катамаран был найден, большая часть его корпуса отсутствовала.

Нападение акул на катамаран — что известно

Моряки, двое россиян и один гражданин Франции, были вытащены из моря в среду, 6 сентября, по пути в северо-восточный австралийский город Кэрнс из отдаленной тихоокеанской страны Вануату. В Instagram после спасения группа сообщила, что нападения были совершены акулами-печеньками, которые в понедельник повредили задний левый баллон лодки и оставили ее полностью погруженной под воду. Группа продержалась еще один день, пока поздно вечером во вторник акулы не атаковали резиновое судно снова, на этот раз перекусив правый воздушный баллон.

В результате акульих атак надувная лодка частично затонула, что побудило экипаж подать сигнал бедствия близлежащим судам. Кругосветная экспедиция была спасена грузовым судном Dugong Ace, однако тонущий катамаран остался брошенным в океане, говорится в Instagram.

Напомним, что на пляже в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, откусив женщине часть ноги. Такого не случалось с 1950-х годов.

Ранее во время военных учений в Австралии трехметровая акула оторвала руку и ногу 46-летнему бывшему десантнику ВМС. После выздоровления мужчина стал одним из активных защитников акул в мире.