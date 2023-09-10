Сильвестр Сталлоне посетил Ватикан и вызвал Папу Римского на "поединок" (видео)

Понтифик признался Сталлоне, что вырос на его фильмах и является его фанатом.

Известный голливудский 77-летний актер, продюсер и режиссер Сильвестр Сталлоне посетил Ватикан. Там он узнал, что Папа Римский является его большим поклонником. Об этом пишет Deadline.

Сталлоне вместе с его женой, дочерьми и братом представили Понтифику во время встречи.

Сталлоне начал встречу, сказав: "Большое спасибо, что уделили время в свой напряженный день. Мы очень ценим это".

Папа ответил: "Для меня это честь. "Мы выросли на ваших фильмах".

Сталлоне был явно удивлен таким признанием и ответил: "Ну, я тоже имею честь", а затем поднял кулаки и разрезал воздух, сказав: "Готовы? Мы боксируем".

Папа поддержал шутку актера, поднял кулаки и сделал удар в воздухе.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталоне появился на публике с женой после отмененного развода. 76-летний актер и его 54-летняя жена Дженнифер Флавин продемонстрировали всему миру, что сумели преодолеть семейный кризис и передумали разводиться.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне пишет сообщения бойфрендам своих дочерей. 76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне помогает своим дочерям в "сердечных делах", пишут их бойфрендам сообщения о расставании.