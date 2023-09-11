Запрещают искать: мужчина потерял 162 млн фунтов на свалке (фото)

Мужчина уже 10 лет борется с чиновниками из горсовета, надеясь, что когда-нибудь найдет свое устройство стоимостью около 162 млн фунтов стерлингов. Теперь он угрожает обратиться в суд.

Джеймс Хоуэллс из Великобритании утверждает, что на жестком диске, который случайно выбросила его бывшая супруга, хранилось 8000 биткоинов. Сегодня их стоимость могла бы составить 162 млн фунтов стерлингов, но, по его словам, горсовет не разрешает ему их искать. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина из Ньюпорта утверждает, что жесткий диск, содержавший 8000 биткоинов, был случайно выброшен в 2013 году. После потери Джеймс обратился в местный совет за разрешением забрать его со свалки Newport City Council Landfill, но получил отказ. Вот уже 10 лет 38-летний британец борется с чиновниками, надеясь, что когда-нибудь найдет свое устройство стоимостью около 162 млн фунтов стерлингов.

Совет Ньюпорта неоднократно отклонял просьбы мужчины о доступе к объекту, объясняя это проблемами с разрешением и отсутствием реальной возможности найти маленькое устройство. Теперь Джеймс угрожает обратиться в суд.

Вот уже 10 лет 38-летний британец борется с чиновниками Фото: Wales News Service

В открытом письме, направленном его командой юристов главе юридического отдела совета, городские власти обвиняются в игнорировании просьб британца о встрече и требует немедленно предоставить ему доступ на свалку для поиска жесткого диска, на который, как утверждает Джеймс, у него есть законное право.

"Городской совет Ньюпорта продолжает игнорировать наши просьбы о встрече, реальном разговоре за столом, чтобы определить дальнейшие действия. Они продолжают упираться. Остается только один вариант — судебное разбирательство. У меня есть команда и мы готовы довести дело до Высокого и Верховного судов, если потребуется", — сказал он.

В своем письме юристы установили для совета крайний срок для ответа — понедельник, 18 сентября, после чего они намерены начать судебный процесс.

"Нелепо, что они не обсудили с нами, как сделать это безопасно, без ущерба для окружающей среды и без затрат для совета. Стоимость монет по-прежнему жизнеспособна и будет расти со временем", — добавил мужчина.

Джеймс Хоуэллс был одним из первых, кто начал работать с биткоином, когда он появился в 2009 году Фото: Wales News Service

Издание отмечает, что Джеймс Хоуэллс был одним из первых, кто начал работать с биткоином, когда он появился в 2009 году. Ранее он даже предлагал горсовету часть своих средств, если ему удастся их найти. Британец хотел "дать деньги жителям Ньюпорта" и "сделать город криптомеккой для будущих поколений".

"Жесткий диск был выброшен моей бывшей партнершей. Я не хочу ее винить, это произошло совершенно случайно. Но с юридической точки зрения устройство покинуло мой дом, пока я спал, без моего согласия. Поэтому по законам Великобритании оно может считаться украденной собственностью", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.