Освистывали и кричали: туристка полезла с поцелуями к знаменитой статуи Русалочки

Туристы продолжают неподобающе вести себя, посещая исторические достопримечательности. Женщина не поняла, что она сделала не так и начала просто смеяться.

Американская туристка была осуждена за то, что забралась к статуе Русалочки в Копенгагене (Дания) и стала вести себя слишком раскрепощено. Об этом пишет Metro.

19-летний Дилан Тринклер стал свидетелем того, как женщина обнимала культовую скульптуру, несмотря на таблички, гласящие, что залезать к ней запрещено. На кадрах снятых в субботу, видно, как американка сидящая на основании статуи, трется о нее лицом.

Вокруг скульптуры установлены знаки, запрещающие прикасаться к памятнику, и Дилан говорит, что люди были недовольны поведением этой женщины.

"Там была толпа примерно в 100 человек, и все смотрели на это в полном недоумении. Датчане говорили, что она оскорбляет национальное наследие и обесценивает произведение искусства", — сказал он.

Скульптура ежегодно привлекает около 1 млн посетителей Фото: Sky News

По словам Дилана, многие освистывали и кричали женщине, чтобы она убиралась. Однако она пошла дальше и стала изображать близость с бронзовым мемориалом.

"Она начала делать вид, что целуется со скульптурой, и люди были возмущены. Они спрашивали, зачем туристка это делает. Говорили, что это неуважительно, но она просто смеялась над этим. Когда американка спустилась, то подошла к женщине, с которой была там, и начала ее приветствовать и целовать. Это было очень странно", — добавил он.

Издание отмечает, что скульптура, представленная в 1913 году, выполнена из бронзы и гранита и находится в воде на пирсе Лангелини, недалеко от центра Копенгагена. Она была подарена датским пивоваром Карлом Якобсеном городу и ежегодно привлекает около 1 млн посетителей. "Русалочка" создана по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена о русалке, которая отказывается от всего, чтобы соединиться с прекрасным принцем на суше.

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