"Подарок с небес": женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже

Женщина выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

В США победительница лотереи Миссури назвала свой приз в 199 000 долларов "Подарком с небес". Она выбрала набор цифр, связанных с ее покойным мужем. Об этом пишет UPI.

По данным Missouri Lottery, женщина из Спрингфилда, которая решила не называть своего имени, купила свой лотерейный билет на розыгрыш Show Me Cash 16 августа в магазине Kum & Go на North National Avenue.

Билет оказался выигрышным и принес американке 199 000 долларов.

Иллюстративное фото Фото: UPI

"Я потеряла мужа несколько лет назад, и все взятые мною числа связаны с ним. Думаю, я все еще нахожусь в шоке. Это был как подарок с небес", — сказала победительница представителям лотереи.

Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Ранее Фокус сообщал, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.