Отдыхала в День труда: американка во время отпуска стала миллионершей (фото)

Супружеская пара купила лотерейный билет ради развлечения. Молодожены узнали о победе спустя пару дней и теперь планируют потратить деньги на медовый месяц.

Американка Эйприл Роял вместе с мужем отдыхала в Северной Каролине, когда решила купить лотерейный билет. Она выиграла 1 млн долларов в лотерею Powerball во время отдыха на пляже в День труда. Об этом пишет UPI.

Пара не рассчитывала что-либо выиграть, однако судьба распорядилась иначе.

Эйприл Роял из Файетвилля рассказала сотрудникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что она с мужем поехала в Саутпорт, чтобы провести праздничные выходные на пляже. В итоге молодожены ради развлечения купили билет Powerball в магазине Circle K на North Howe Street.

Эйприл Роял поняла, что выиграла один миллион долларов спустя несколько дней Фото: North Carolina Education Lottery

Розыгрыш был во время отпуска, но Эйприл Роял поняла, что выиграла один миллион долларов спустя несколько дней. Они с мужем уже ехали домой, когда узнали, что стали победителями лотереи.

"Мы до сих пор в шоке. Мы даже остановились на обочине", — сказала американка.

По словам победительницы, выигранные ею деньги пойдут на оплату счетов, инвестиции и медовый месяц.

Ранее Фокус сообщал, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.