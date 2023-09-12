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МирФан

Отдыхала в День труда: американка во время отпуска стала миллионершей (фото)

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Фото: unsplash.com | Иллюстративное фото

Супружеская пара купила лотерейный билет ради развлечения. Молодожены узнали о победе спустя пару дней и теперь планируют потратить деньги на медовый месяц.

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Американка Эйприл Роял вместе с мужем отдыхала в Северной Каролине, когда решила купить лотерейный билет. Она выиграла 1 млн долларов в лотерею Powerball во время отдыха на пляже в День труда. Об этом пишет UPI.

Пара не рассчитывала что-либо выиграть, однако судьба распорядилась иначе.

Эйприл Роял из Файетвилля рассказала сотрудникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что она с мужем поехала в Саутпорт, чтобы провести праздничные выходные на пляже. В итоге молодожены ради развлечения купили билет Powerball в магазине Circle K на North Howe Street.

Лотерейный билет, лотерея, стала миллионершей, во время отпуска, купила лотерейный билет, выиграла миллион, приз, деньги Fullscreen
Эйприл Роял поняла, что выиграла один миллион долларов спустя несколько дней
Фото: North Carolina Education Lottery

Розыгрыш был во время отпуска, но Эйприл Роял поняла, что выиграла один миллион долларов спустя несколько дней. Они с мужем уже ехали домой, когда узнали, что стали победителями лотереи.

"Мы до сих пор в шоке. Мы даже остановились на обочине", — сказала американка.

По словам победительницы, выигранные ею деньги пойдут на оплату счетов, инвестиции и медовый месяц.

Ранее Фокус сообщал, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.