Відпочивала в День праці: американка під час відпустки стала мільйонеркою (фото)

Подружня пара купила лотерейний білет заради розваги. Молодята дізналися про перемогу через кілька днів і тепер планують витратити гроші на медовий місяць.

Related video

Американка Ейпріл Роял разом із чоловіком відпочивала в Північній Кароліні, коли вирішила купити лотерейний білет. Вона виграла 1 млн доларів у лотерею Powerball під час відпочинку на пляжі в День праці. Про це пише UPI.

Пара не розраховувала щось виграти, проте доля розпорядилася інакше.

Ейпріл Роял з Файєтвілля розповіла співробітникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що вона з чоловіком поїхала в Саутпорт, щоб провести святкові вихідні на пляжі. Зрештою молодята заради розваги купили квиток Powerball у магазині Circle K на North Howe Street.

Ейпріл Роял зрозуміла, що виграла один мільйон доларів через кілька днів Фото: North Carolina Education Lottery

Розіграш був під час відпустки, але Ейпріл Роял зрозуміла, що виграла один мільйон доларів через кілька днів. Вони з чоловіком уже їхали додому, коли дізналися, що стали переможцями лотереї.

"Ми досі в шоку. Ми навіть зупинилися на узбіччі", — сказала американка.

За словами переможниці, виграні нею гроші підуть на оплату рахунків, інвестиції та медовий місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.