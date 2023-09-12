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Відпочивала в День праці: американка під час відпустки стала мільйонеркою (фото)

Лотерейний квиток, лотерея, стала мільйонеркою, під час відпустки, купила лотерейний квиток, виграла мільйон, приз, гроші
Фото: unsplash.com | Ілюстративне фото

Подружня пара купила лотерейний білет заради розваги. Молодята дізналися про перемогу через кілька днів і тепер планують витратити гроші на медовий місяць.

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Американка Ейпріл Роял разом із чоловіком відпочивала в Північній Кароліні, коли вирішила купити лотерейний білет. Вона виграла 1 млн доларів у лотерею Powerball під час відпочинку на пляжі в День праці. Про це пише UPI.

Пара не розраховувала щось виграти, проте доля розпорядилася інакше.

Ейпріл Роял з Файєтвілля розповіла співробітникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що вона з чоловіком поїхала в Саутпорт, щоб провести святкові вихідні на пляжі. Зрештою молодята заради розваги купили квиток Powerball у магазині Circle K на North Howe Street.

Лотерейний квиток, лотерея, стала мільйонеркою, під час відпустки, купила лотерейний квиток, виграла мільйон, приз, гроші Fullscreen
Ейпріл Роял зрозуміла, що виграла один мільйон доларів через кілька днів
Фото: North Carolina Education Lottery

Розіграш був під час відпустки, але Ейпріл Роял зрозуміла, що виграла один мільйон доларів через кілька днів. Вони з чоловіком уже їхали додому, коли дізналися, що стали переможцями лотереї.

"Ми досі в шоку. Ми навіть зупинилися на узбіччі", — сказала американка.

За словами переможниці, виграні нею гроші підуть на оплату рахунків, інвестиції та медовий місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.