Достаточно одного укуса, чтобы заболеть раком: тайская рыба убила уже 20 000 человек, — СМИ

Блюдо кои пла (koi pla) — сырой рыбный фарш, измельченный с травами, специями и лимонным соком — популярно у жителей провинции Кхонкэн. По данным журналистов, всего лишь один укус может вызвать раковое заболевание печени.

Любителям азиатской кухни во время путешествий на Таиланд стоит избегать одного блюда, которое популярно в бедных регионах страны. Об этом сообщает The Mirror.

Рецепт блюда кои пла (koi pla): сырой рыбный фарш, измельченный с травами, специями и лимонным соком. Оно популярно среди жителей провинции Кхонкэн, в особенности в одном из беднейших регионов страны — Исаане.

Однако употребление в пищу сырой рыбы сопряжено с огромным риском. Всего лишь один укус может вызвать раковое заболевание печени и последующую смерть.

Сама по себе сырая рыба не причина заболевания, все дело в плоских червях, которые живут в мясе.

От этих паразитов страдает пресноводная рыба в районе Меконга. В итоге, согласно статистике, регион Исаан занимает первую строчку в мире по количеству случаев холангиокарциномы или раку желчных протоков.

Упомянутое блюдо считается причиной ежегодных смертей 20 000 человек на Таиланде. Хирург Наронг Хунтикео, специализирующийся на операциях печени, пытается убедить жителей страны отказаться от упомянутого блюда. Его родители умерли от рака печени, и он связывает заболевание с употреблением в пищу кои пла.

"Здесь очень большая нагрузка на здоровье. Но никто об этом не знает, потому что они умирают тихо, как листья, падающие с дерева", — объяснил он.

Рак печени называют "тихим убийцей", заболевание сопряжено с одним из самых низких показателей выживаемости, если своевременно не лечить. Последние несколько лет врач вместе с коллегами проверял наличие паразитов у жителей деревни в регионе Исаан.

УЗД-диагностика и анализы мочи показали, что примерно у 80% жителей некоторых общин есть смертельно опасные паразиты. Врач рассказывает местным жителям об опасностях употребления в пищу кои пла. Но переубедить старшее поколение — задача не из простых.

Если подвергнуть рыбу обработке, это убьет паразитов, но ценители кои-пла говорят, что от этого теряется вкус.

Напомним, что власти США разрешили к использованию компонента для топлива, который вызывает рак у всех людей.

Также сообщалось, что исследователи выяснили, что "бесполезный" орган, который хирурги часто удаляют, помогает предотвратить рак.