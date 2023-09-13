В Черногории обнаружили туннель к складу суда, где хранятся изъятые наркотики (фото)

По информации правоохранителей, на этом складе суда хранятся доказательства по текущим делам, а также большое количество конфискованных наркотических веществ, из которых около двух тонн кокаина и семь тонн марихуаны.

Полиция Черногории заявила 12 сентря, что начала расследование после того, как был обнаружен подземный туннель, соединяющий жилой дом с близлежащим складом суда, где хранятся изъятые наркотики и другие доказательства преступлений, сообщает RTCG.

"Туннель был обнаружен в понедельник в Высшем суде Подгорицы, столицы Черногории, который рассматривает различные важные уголовные дела", — сообщил министр внутренних дел страны Филип Аджич.

По словам правоохранителей, остается неясным, почему туннель был вырыт. На этом складе суда хранятся доказательства по текущим делам, а также большое количество конфискованных наркотиков, из которых около двух тонн кокаина и семь тонн марихуаны.

"Это была хорошо спланированная и организованная акция, которую готовили не один месяц", — сказал Аджич, добавив, что дом, от которого начинается подземный тоннель, был сдан в аренду несколько месяцев назад. Полиция полагает, что первоначальный владелец не имеет отношения к этому делу.

Дом на улице Негошева, из которого был прорыт тоннель Фото: RTCG

Отверстие в тоннеле здания суда было обнаружено в "хорошо спрятанном" месте внутри дома на улице Негошева, сообщил председатель суда Борис Савич. По его словам, преступники месяцами копали фундамент здания, чтобы проникнуть внутрь.

"Мы обнаружили на складе потревоженные вещи, но почти ничего не пропало", — сказал Савич.

Кроме того, председатель суда сообщил, что выкопанная яма находилась недалеко от помещения, куда доставляют и удерживают подсудимых перед входом в зал суда. По этой причине он упомянул о рытье тоннеля как о возможной подготовке к попытке побега одного из обвиняемых.

Черногория, небольшое государство-член НАТО на Адриатическом море, обязалась бороться с преступностью и коррупцией, стремясь вступить в Европейский Союз. Ее считали одним из основных маршрутов контрабанды наркотиков в Западную Европу.

Ранее, Фокус писал, что заключенный прорыл туннель, но не пытался сбежать. В США заключенный Кавиан Томас проделал отверстие в душевой стене из бетона и металла, чтобы добраться до соседнего блока камер и ударить ножом своего сокамерника Дерондни Рассела.