Увидел сине-желтые цветы: москвич вызвал полицию из-за венка возле памятника (видео)

Флаг Ростовской области имеет три цвета — синий, желтый и красный. Житель Москвы не заметил красного цвета и вызвал полицию.

В Москве местный житель вызвал полицию из-за якобы желто-синего венка, который лежал возле памятника Платову. Об этом сообщили в Telegram-канале "Осторожно, Москва".

Отметили, что цветы оставили возле памятника атамана "Донского казачьего войска" Матвея Платова, родиной которого была Ростовская область. А он не был желто-синий, а имел три цвета — сине-желтый-красный (флаг Ростовской области).

"Москвич заявил в полицию на венок в цветах флага Ростовской области, потому что перепутал его с украинским", — говорилось в сообщении.

Местный житель не увидел еще одного цвета и вызвал полицию, ведь подумал, что венок оставили в честь Украины. Наряд полиции прибыл на место и показал красный цвет на цветах и на георгиевскую ленту. Российские правоохранители осмотрели место возле памятника и решили не забирать цветы.

Напомним, в России предложили мобилизовать в армию ВС РФ российского блогера-миллионника Даню Милохина, который во время стрима вместе с другим блогером украинского происхождения Артуром Бабичем спели национальный гимн Украины. 12 сентября блогер срочно выехал с территории РФ.

8 сентября стало известно, что во временно оккупированном Севастополе задержали парня. Он снял российский флаг и заявил, что находится в Украине. Кроме этого, молодой человек отметил, что Российская Федерация напала на его страну, а Севастополь является частью Украины. Также он указал, что российский референдум, проведенный в 2014 году, является незаконным.