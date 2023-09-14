Оставила "загадочный" пост: люди сомневаются в существовании пропавшей без вести модели

Женщина размещала пикантные материалы в Instagram и на других сайтах, но редко показывала свое лицо и не раз обвинялась в краже фотографий. У девушки было более 1,3 млн подписчиков.

Таинственная эпатажная модель Инес Элен, похоже, пропала без вести. Среди людей звучат теории о том, что ее вовсе не существовало. Об этом пишет Daily Star.

Женщина размещала пикантные материалы в Instagram (более 1.3 млн подписчиков) и на других сайтах, но редко показывала свое лицо и не раз обвинялась в краже фотографий.

Модель по имени Инес Элен, предположительно из Швеции, не писала на своей популярной странице в Instagram с 1 августа 2023 года. Это заставило некоторых ее подписчиков обратиться с просьбой подтвердить ее безопасность.

Их попытки узнать о судьбе девушки остались без внимания. Однако люди, называющие себя друзьями Элен, затем "подтвердили", что она пропала в Мальмо (Швеция) и ее не видели с 25 августа.

Женщина по имени Джиа утверждает, что Элен писала о преследовании на ныне не существующей учетной записи X (бывший Twitter). Последним ее сообщением в Instagram была картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта под названием "Память".

Элен писала о преследовании на ныне не существующей учетной записи X (бывший Twitter) Фото: ini.helen/Instagram

В интернете появился сайт (ineshelene.com), посвященный поискам модели.

"Инес числится пропавшей без вести с пятницы 25 августа 2023 года. Последний раз ее видели в Мальмо, Швеция. Ее аккаунт на OnlyFans был взломан, и все сообщения с тех пор были не от нее", — гласит заявление на сайте.

Однако некоторые люди начали сомневаться в том, что "Инес Элен" вообще существовала, поскольку утверждения о том, что она крала фотографии других женщин из социальных сетей и использовала их в качестве своих, не утихают.

"Она украла и отредактировала изображения с других, часто неанглоязычных аккаунтов, и выдала их за свои", — написал один человек на сайте X, приведя изображения поста Инес и исходного изображения из чужого Instagram.

Женщина до сих пор числится пропавшей без вести Фото: ini.helen/Instagram

Однако одна женщина по имени Арнеса утверждает, что Инес действительно существует, несмотря на то, что они с моделью никогда не встречались лично.

"Я и другие члены нашей группы друзей (все люди, с которыми я действительно встречалась в реальности) отдалились от нее после того, как поняли, что почти все, что Инес рассказывала нам, было ложью и выдумкой. Мы делились с ней частной и личной информацией и чувствовали себя неуютно, когда она лгала. Люди лгут в Интернете. Они придумывают истории. Они придумывают личности", — написала она.

Издание отмечает, что несмотря на разные теории, женщина до сих пор числится пропавшей без вести, если верить профилю на шведском сайте, посвященном розыску пропавших людей.

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