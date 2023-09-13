"Приложения не работают": американка ходит по улицам с табличкой "Ищу мужа" (видео)

Это не первый случай, когда девушка выходит на улицы своего города. В ее профиле в TikTok, есть похожие ролики с картонными плакатами "Нужны деньги для Cartier" и "Нужны деньги для Chanel".

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В США 29-летняя Каролина Гейтс недавно прошла по улицам Нью-Йорка с картонной табличкой "Ищу мужа". Об этом пишет Fox News.

Женщина вызвала бурную реакцию в социальных сетях, опубликовав видеоролик, в котором она разгуливает по родному городу в поисках своей второй половинки.

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Гейтс рассказала, что идея создания этой таблички была первоначально шуткой между ней и ее друзьями.

"Мы обсуждали с друзьями, что приложения для знакомств не работают, потому что на общение уходит много времени. Потом я в шутку сказала, что выйду на улицу с табличкой", — сказала она.

На следующий день американка так и поступила. Девушка взяла картонную коробку, полученную по почте, оторвала от нее кусок, написала на нем слова: "Ищу мужа" и вышла на улицу. Ролик был опубликован в TikTok и с момента публикации набрал более 10,9 млн просмотров.

По словам Каролины, которая работает актрисой и моделью, ей было забавно наблюдать за реакцией проходящих мимо людей. Она была удивленна тем, как много прохожих поддержали ее поступок.

"Я не ожидала такой реакции. Люди стали просто поддерживать меня", — сказала она.

Американка отметила, что она сообщит всему миру, когда найдет "того самого" Фото: TikTok/karolinageits

Американка сказала, что люди присылали ей свои анкеты для потенциального просмотра. Издание отмечает, что девушка все еще продолжает поиск своей второй половинки.

Это не первый случай, когда Гейтс выходит на улицы Нью-Йорка. В ее профиле в TikTok, насчитывающем более 57 тысяч подписчиков, есть похожие видеоролики с картонными табличками "Нужны деньги для Cartier" и "Нужны деньги для Chanel". Реакция других пользователей TikTok в основном положительная. Многие поблагодарили ее за уникальную идею.

"Знаете что… это может сработать LOL", — написал один из пользователей.

Американка отметила, что рада той поддержке, которую она получила в интернете, и что она сообщит всему миру, когда найдет "того самого".

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