Фермер из Южной Кореи нашел гигантский гриб стоимостью более 1,3 млн гривен (фото)

Изначально пожилой мужчина думал, что нашел огромное яйцо. Позже эксперты объяснили фермеру, что именно он нашел. Редкий гриб стоит больших денег, но может быть опасным для здоровья человека.

73-летний южнокорейский фермер Со Ки Сок, кося траву на горе в Хонгсоне (провинция Южная Чхунчхон), наткнулся на странный крупный белый предмет весом около 2 кг. Первоначально он был принят за огромное яйцо, но позже эксперты определили, что это редкий вид грибов, известный как Calvatia gigantea или Головач гигантский. Об этом пишет The Thaiger.

Находка гигантского яйца фермером быстро привлекла внимание общественности, и журналисты пришли к нему домой за ответами. Эксперты сообщили пожилому фермеру, что его находка вовсе не яйцо, а гриб Calvatia gigantea. Этот крупный белый гриб обычно встречается на лугах, полях, в кустарниках и лиственных лесах в конце лета и осенью. Он произрастает в умеренных зонах по всему миру.

Головач гигантский, научно известный как Calvatia gigantea, обычно белый и крупный, напоминающий по форме яйцо. Его вес может достигать 20 кг, а диаметр — 1,5 м. Когда гриб молодой и его внутренняя часть еще белая и он съедобен. Однако по мере созревания и развития спор, которые окрашивают внутреннюю поверхность в желтый цвет, он может вызвать расстройство пищеварения. Гриб быстро растет и загнивает за несколько недель, что делает его употребление крайне опасным.

Когда гриб молодой и его внутренняя часть еще белая и он съедобен Фото: Wikipedia

В медицинском смысле Calvatia gigantea это редкое растение, обладающее свойствами свертывания крови, способствующее детоксикации организма и даже, как считается, повышающее мужскую силу. Однако для того, чтобы полностью понять его реальное воздействие на здоровье, необходимы дальнейшие исследования.

По некоторым данным, более мелкая Calvatia gigantea размером около 20 см была ранее обнаружена в яблоневом саду в провинции Северная Чолла (Южная Корея). Он был продан за огромную сумму в 50 млн вон (1 388 183 гривен). Учитывая значительно больший размер гриба, найденного Со Ки Соком, его продажная цена может быть значительно выше.

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