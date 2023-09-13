Летают тысячи мух: возле дома пенсионера выбросили "20 тонн навоза" (фото)

Мужчина учуял ужасный запах рядом со своим жильем и обнаружил, что навоз был свален в поле возле его двора. Он сразу же обратился в городской совет.

Related video

71-летний Фрэнк МакАртур был разгневан, обнаружив за своим домом на одной из улиц Великобритании огромные кучи навоза. По его словам, он с супругой не может нормально дышать из-за этого. Об этом пишет Daily Star.

Обе кучи весом около 20 тонн были обнаружены в Рочфорде (графство Эссекс). Мужчина учуял ужасный запах рядом со своим жильем и обнаружил, что навоз был свален в поле за его домом. Он утверждает, что оно достаточно большое и скинуть удобрение можно было на другой стороне и не задеть его.

Важно

Назвали "руинами": мужчина тайно построил подземную пещеру с 2 водопадами рядом с домом

Фрэнк назвал запах ужасающим и добавил, что тысячи мух теперь летают рядом с его домом.

"Мы не знаем, как долго это будет продолжаться, но они только что вывалили около 20 тонн компостного навоза возле нашего жилья. Поле огромное, его можно было бы разместить где угодно, но его высыпали прямо рядом с домами. Это шокирует. Запах ужасный, да еще и тысячи мух. Даже при такой жаре мы не можем открыть окна. Сбрасывать такое количество мусора в 15 метрах от чьей-то двери — это, мягко говоря, негигиенично", — сказал британец.

Мужчина учуял ужасный запах рядом со своим жильем Фото: SWNS

Фрэнк связался с одним из членов горсовета, отвечающим за его округ, Стюартом Уилсоном, который выехал на место. После этого чиновник сообщил о случившемся в совет Рочфорда, который в настоящее время занимается этим вопросом.

"Со мной связался Фрэнк, и я отправился на место. Там две большие кучи, и в такую жару от них исходит запах. Там было много мух. Я сообщил об этом в совет и теперь жду, какие меры будут приняты. Они были назначены и находятся в работе. Я был очень удивлен, когда увидел, насколько велика была свалка. Там было две большие кучи, так что я понимаю всех жителей и понимаю, почему они недовольны. Запах, конечно, был не очень приятный, а с жаркой погодой он еще больше усилился", — рассказал Уилсон.

Ранее Фокус сообщал, что британка увидела в своей постели незнакомца. Позднее женщина получила сообщение от этого мужчины в Facebook, в котором он поблагодарил ее за возможность поспать. Молодая мама волнуется, что он может вернуться в любой момент.

Также стало известно, что британка, "выигравшая" дом стоимостью 2 млн, получила 5 тысяч фунтов. Женщина не смогла получить выигранное ею роскошное жилье из-за лазейки, прописанной мелким шрифтом внизу билета.